Nemalý podíl na úspěšném završení dlouhodobého snažení, na jehož konci je nejen pivo uvařené přímo v Neratově, ale i vznik nových pracovních míst, má i podpora z evropských fondů. Celkový rozpočet prvního projektu byl téměř 12 milionů korun, evropská dotace poskytnutá prostřednictvím IROP podpořila vznik pivovaru částkou bezmála 3,7 milionu korun. V dalším kroku pak evropské fondy podpořily i rozvoj jeho technologií.

Zdroj: MMR

A co stálo na začátku úvah, navázat na tři století staré snahy řádu servitů, založit v Neratově pivovar? „Chvíli to od myšlenky vybudovat pivovar k její realizaci trvalo. Někdy kolem roku 2010 přijel do Neratova Jiří Gross a navrhl nám, že by se tu na tak skvělém místě s tak skvělou vodou měl pivovar opravdu postavit, a že se ujme role sládka,“ popisuje ekonomický manažer pivovaru Antonín Nekvinda.

Myšlenka byla zaseta a úvahy, které odstartovala návštěva budoucího sládka, se rozběhly na plno. „Po této návštěvě jsme si vcelku často říkali, že by to bylo opravdu dobré, mít tu pivovar, rozšířit naše služby pro návštěvníky a postavit další opěrnou „nohu“, na které bude naše činnost stát a finančně jistit naše sociální, kulturní a duchovní aktivity. Pak to trvalo asi dalších šest let, než jsme našli odvahu, peníze a stavební povolení k dílu. Nyní jsme velmi rádi, že jsme tak učinili,“ pokračuje.

„Důležité byly dvě věci: našli jsme spoluinvestora na stavbu pivovaru a mohli se ucházet o dotaci IROP na technologii pivovaru.“

Podle Antonína Nekvindy byla cesta od myšlenky k realizaci dlouhá. „Důležité byly dvě věci: našli jsme spoluinvestora na stavbu pivovaru a mohli se ucházet o dotaci IROP na technologii pivovaru. Takže jsme byli schopni v roce 2016 zahájit stavbu a koncem následujícího roku se tu už vařilo první pivo,“ vysvětluje ekonomický ředitel.

Neratovské pivo si velmi brzy našlo své konzumenty a odběratele. „Od samého počátku dodáváme samozřejmě pivo do naší hospody a stáčíme ho i do lahví či petek, aby si ho návštěvníci mohli i odnést a potěšit jím ostatní po příjezdu z Neratova. Také jsme se snažili dostat do ostatních hospod v našem okolí a rozvážet pivo do velkých měst. To první nám jde pomaleji kvůli velké konkurenci a pandemii, to druhé se rozvinulo velmi dobře, protože v době covidových opatření je prodej piva v lahvích pro pivovary záchrana. Takže jsme zřídili i jednoduchý e-shop,“ vysvětluje Antonín Nekvinda.

Chtějí vařit více piva

Podpora Ministerstva pro místní rozvoj byla zaměřena na investici do technologií, marketing si v pivovaru dělají sami. „Pomáhá nám dobrá znalost poutního místa Neratov i našeho snažení. A samozřejmě i to, že naše pivo většinou chutná a lidi ho doporučují ostatním,“ uvádí.

A úspěšný pivovar se netají ani dalším směřováním a novými vizemi do budoucna. „Plán máme jasný. Nyní máme výstav kolem 2000 hektolitrů za rok, a do tří let bychom chtěli dosáhnout 3000 hektolitrů. K tomu jsme už v minulém roce vybudovali v sousedním domě další sklep na nové tanky, a tak máme co dělat. Protože pivovarnictví je oblast, která se pořád rozvíjí, nemáme strach, že za tři roky bude hotovo. Pak nás čeká možná výměna varny, nějaká automatizace plnění lahví, mytí lahví, rozšíření e-shopu a tak dále. Jen doufáme, že budeme moci přestat řešit covid a naše síly plně věnovat rozvoji pivovaru,“ uzavírá ekonomický manažer Antonín Nekvinda.

Projekty v číslech: NeratovZdroj: MMR

Z evropských prostředků tak byly v Neratově podpořeny dva projekty, první stál na samém startu pivovaru a jeho výsledkem jsou i nová pracovní místa, cílem druhéhoje zvýšit provozní kapacitu pivovaru. Původně plánovaný konečný výstav byl 1500 hektolitrů piva ročně. Postupně však produkce Pivovaru Neratov dále narůstala. Ani během pandemie zájem o zdejší pivo neklesal, tržby naopak vzrostly o třetinu. Neratovské pivo Prorok se vloni stalo nejprodávanějším regionálním pivem v obchodním řetězci Coop.

Sládek Dominik Malík: V každém pivě z Neratova je kapka vody místního zázračného pramene

Už čtvrtým rokem vaří pivo v Pivovaru Neratov Dominik Malík. Pivovar v podhůří Orlických hor vznikl i díky dotaci z fondů EU. A ty také přispěly na jeho další rozšíření,když zdejší pivo zachutnalo tisícům lidí.

Zprvu se Dominik Malík na výrobě piva podílel jako podsládek. Nyní, podle svých slov, jako sládek vykonává práci, o které se mu v životě ani nesnilo. Vařit pivo se učil od Jiřího Grosse, který stál jako první sládek u zrodu Pivovaru Neratov a před pěti lety uvařil první várku piva. V každé várce neratovského piva je i malé množství „zázračné“ vody z pramene, který vyvěrá vedle unikátně opraveného poutního kostela.

Sládek pivovaru v Neratově Dominik MalíkZdroj: archiv pivovaru NeratovJak dlouho už vaříte pivo pro pivovar, co vás do Neratova přivedlo?

Do Neratova jsem přišel jako malý kluk. V roce 1992 se moji rodiče rozhodli se sem přestěhovat a podílet se na obnově života v Neratově. Nabídku pracovat jako podsládek jsem dostal v roce 2018, a to víte, je zaměstnání snů, a pak zaměstnání, o kterém se vám ani nezdá. Pro mě, jako chlapa, který má rád pivo, se jedná o druhou variantu. A tak jsem začal pod vedením zkušeného sládka Jirky Grosse pronikat do tajů výroby piva.

Jaký je v současné době váš nejlepší produkt, čím je výjimečný, jaké má přednosti oproti jiným pivům?

Věřím, že každé naše pivo je výjimečné. Zmíním například PROROKOVU KOMETU, kterou jsme vařili už loni a měla úspěch. Prvotní myšlenka byla uvařit pivo, které by připomínalo piva našich předků, tedy plné, hutné, silné, tmavé. Jméno dostalo po kometě, kterou bylo možné spatřit nad Neratovem v době, kdy jsme toto pivo vařili poprvé.

„Výroba piva je živý proces a není vše jen v našich rukách. V pivovarnictví vždy platilo a myslím, že bude platit, přání – Dej Bůh štěstí.“

Používáte nějaké speciální receptury, navazujete při přípravě piva na bezmála tři sta let staré snažení řádu servitů o zřízení pivovaru?

Neratov se stal vyhledávaným poutním místem díky zázračnému pramenu. Servité zde chtěli před 300 lety postavit klášter a vařit z této vody pivo. Nedostali ale právo várečné, nepostavili ani klášter. My víme, že na počátku všeho v Neratově byl právě tento pramen, a tak malé množství přidáváme do každého piva.

Jaké používáte technologie, změnilo se něco na vaření piva v minulosti a dnes?

Pivo vaříme tradičním způsobem, kterým se u nás vaří pivo téměř už 200 let, z českých surovin, s dvoufázovým způsobem ležení. Způsob jeho vaření prochází nepřetržitým vývojem. Vznikají nové technologie a postupy, používají se nové netradiční suroviny, mění se i chutě konzumentů. Co by podle mě mělo přetrvat, je určitá pokora. Výroba piva je živý proces a není vše jen v našich rukách. V pivovarnictví vždy platilo, a myslím, že bude platit, přání – Dej Bůh štěstí.

Jaké novinky chystáte do budoucna, zůstanete u tradičních piv, nebo budete vařit i nějaké speciály, které jsou dnes poměrně rozšířené?

Naším hlavním pivním stylem nadále zůstane tradiční český ležák, ale rádi naši nabídku doplňujemeo různé speciály. V příštím roce určitě pár nových piv opět připravíme. Tento týden například začínáme nabízet vánoční speciál Baltazar. Je to žitná IPA, naše první svrchně kvašené pivo. Krásně provoněné aromatickými chmely, kterými prostupuje charakter žitného sladu. Věřím, že se naši zákazníci mají na co těšit.

Zdroj: MMR