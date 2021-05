Senioři se mohou těšit na 1. leden příštího roku, neboť podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové je velmi pravděpodobné, že jejich penze vzrostou o 700 korun. „Udělám pro to maximum, neboť zákonná valorizace ve výši 450-460 korun je málo. Všichni cítíme, jak moc se zdražuje a my musíme udržet životní úroveň všech důchodců,“ říká Maláčová v rozhovoru pro Deník.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Vysvětluje také, proč chce ještě do voleb projednat penzijní reformu, která by měla zaručit minimální důchod a zohlednit výchovu dětí. „Muži mají až o 3000 korun vyšší důchod, takže chudoba v penzijním věku má ženskou tvář, což musíme napravit,“ uvádí. Podle jejích slov hnutí ANO reformu systematicky tři roky bojkotuje a ministryně financí Alena Schillerová pouze trvala na zvýšení věkové hranice odchodu do penze na 65 let.