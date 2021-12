Koalice by pak řešila spor s prezidentem kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Lipavský, jak dnes uvedly také Lidové noviny, by diplomacii de facto řídil z pozice prvního náměstka.

Méně pravděpodobná varianta, s níž podle informací ČTK přišli Piráti, předpokládá, že by koalice nyní nenechala jmenovat žádného z navržených ministrů. Záležitost by se řešila kompetenční žalobou a čekalo by se na verdikt ústavních soudců. Oba zdroje ze dvou dalších koaličních stran ale označují takový postup za nesmyslný, čekat se jmenováním nové vlády několik dalších měsíců podle nich není možné. Jmenování nových ministrů by se údajně mohlo uskutečnit ve čtvrtek, nebo v pátek.

ANALÝZA: Zeman si prosadil své. Česko čeká kompetenční žaloba

Rozhodnutí, jak ohledně jmenování nových ministrů postupovat, bude zřejmě na designovaném premiérovi. Fiala se dnes na dotaz ČTK nevyjádřil. "Pan premiér se vyjádří až po (pondělní) schůzce s panem prezidentem," zopakoval mluvčí ODS Václav Smolka. V rozhovoru pro dnešní Právo Fiala uvedl, že bude postupovat tak, aby byla vláda ustavena co nejrychleji a aby byla jmenována tak, jak ji navrhl. "Máme nachystáno vše potřebné a přesně víme, co budeme dělat," řekl Právu. Bartošovo stanovisko ČTK shání.

Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný v pátečním pořadu Události, komentáře České televize uvedl, že věří, že se Fialovi na pondělní schůzce podaří Zemanovi vysvětlit, že koalice za nominacemi kandidátů na ministry stojí. "Posléze se bude konat jednání všech pěti předsedů K5, tedy stran koalice Spolu a koalice Pirátů a STAN, a poté se rozhodne o dalším postupu," řekl. Před jednáním na zámku v Lánech na Kladensku se setkání koaličních lídrů podle informací ČTK neočekává.

Zeman odmítá jmenovat Lipavského. Nelíbí se mu jeho názory ani kvalifikace

Zeman vyčítá Lipavskému nízkou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce (Česko,Slovensko, Polsko, Maďarsko). Lipavský opakovaně odmítl tvrzení, že s těmito zeměmi nechce spolupracovat. Na Univerzitě Karlově absolvoval bakalářské studium. Prezident tvrdí, že mu ústava neukládá povinnost, aby akceptoval každý návrh, který je mu předložen. Předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN se už v pátek shodli na nutnosti podání kompetenční žaloby, aby byly jasně vymezeny ústavní pravomoci prezidenta při jmenování ministrů.

Prezident mluvil v minulém a v tomto týdnu se všemi kandidáty na nové ministry kromě Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), který má vést ministerstvo zemědělství. Nekula se nakazil koronavirem a se Zemanem se setká po Novém roce, následně ho prezident jmenuje. Ministerstvo zemědělství by měl podle informací ČTK do té doby řídit předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, na což upozornily také Lidové noviny. Jurečka už v minulosti zemědělství vedl, v nové vládě má být ministrem práce a sociálních věcí.