Mantinely jeho činnosti v obecné poloze vymezuje zákon z roku 1999 a jeho pozdější rozšiřující novela, ale konkrétní kroky ve svěřené agendě se odvíjejí od osobnosti šéfa úřadu, který má monokratickou povahu. Znamená to, že všechny úkoly spadají do působnosti ombudsmana, pokud její část nepřenese na někoho jiného. Zakladatel tradice Otakar Motejl se například zabýval věcmi, jimiž žila celá společnost, například kauzou Národní knihovny, rozhodčími doložkami ve spotřebitelských smlouvách či vystěhováním Romů ze Vsetína.

Jeho nástupce Pavel Varvařovský se zapsal do povědomí veřejnosti kritikou s-Karty a bezplatné povinné práce nezaměstnaných v rámci veřejné služby. Tento předpis Ústavní soud zrušil. Zasazoval se i o právo obcí regulovat hazard na svém území.

Předchůdkyně Šabatová

Dnes končící ombudsmanka Anna Šabatová byla vnímána jako ochránkyně menšin a prodloužená ruka lidskoprávních aktivistů. To je ovšem zkreslená optika daná především faktem, že za její éry se pravomoci ochránce rozšířily na oblast diskriminace. Pravda je, že i za Šabatové stěžejní agendu tvořily podněty ze sociální oblasti, především důchody a dávky, na druhém místě pak stavební spory. Ona sama si cení například toho, že byl zrušen poplatek 10 tisíc korun u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v případě veřejných zakázek.

Končící ombudsmanka Anna Šabatová:

Šabatová se netajila tím, že by se úřad ombudsmana měl stát národní lidskoprávní institucí, která by se zabývala celou oblastí lidských práv. S tím ale zásadně nesouhlasí pravá část politického spekt-ra, která by ráda vrátila veřejného ochránce k jeho základům, to znamená instituci chránící občany proti nesprávnému postupu úřadů. Souvisí to i s požadavkem na snížení počtu jeho zaměstnanců, který se vyšplhal na 155. Rozpočet úřadu na letošní rok činí 148 milionů korun.