Ministr zdravotnictví Roman Prymula nejprve hájil zavedená opatření s tím, že v řadě dalších zemí jsou mnohem tvrdší. "Pokud někdo tvrdí, že tu zavádíme nějaký policejní stát, tak je to přece naprostý nesmysl. Řada opatření je daleko mírnější, než je to v jiných demokratických zemích," uvedl.

Prymula také zdůraznil, že koronavirus není politický virus a bojovat se proti němu musí společně. "Nebráním se diskuzí napříč politickým spektrem a neumím si představit, že by někomu dělalo radost zavádět opatření a že by to někomu dělalo radost. To je směšné. Využívám svých zkušeností a znalostí k tomu, abychom to zastavili,“ dodal.

Opatření uchrání zdravotnický systém

Podle ministra zdravotnictví hrozí, že pokud nebudou opatření respektována, dostane se zdravotnický systém na hranu svých kapacit. "Vznikaly tady různé scénky na téma, jak zakazujeme zpěv. To ale nebylo samoúčelné. Zpěv je opravdu rizikem, jsou modely, jak se při tom virus šíří. Jsou důkazy o postižení opery Národního divadla a různých sborů,“ vysvětlil Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň zveřejnilo aktualizovanou mapu regionu. Červenou barvu, jež značí nejvyšší riziko nákazy koronavirem, mají nově kromě Prahy i okresy Uherský Brod, Praha-západ a Praha-východ. "Okolo Prahy to už prorůstá do středních Čech," upozornil ministr zdravotnictví. Oranžových je 55 okresů.

Zdroj: MZČR

Reprodukční číslo se podle Prymuly podařilo snížit ze 1,6 na 1,24. "Musíme jít ale dál a stlačit toto číslo pod jedna," uvedl.

Podle předsedy České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimíra Černého je asi jen pět procent pacientů hospitalizováno na pracovištích intenzivní péče. „Ve většině nemocnic není zatím nutné omezovat necovidovou péči. V následujících dnech k tomu ale může kvůli nárůstu pacientů dojít,“ konstatoval.

Za adekvátní označil Černý objem dodávek léku remdesivir do Česka, který závisí na rozhodnutí Evropské komise. "Nadále jednáme o další dodávce léku," upozornil.

Zdroj: MZCR

Rekordní přírůstek

Ve čtvrtek odhalily české laboratoře 3493 nově nakažených koronavirem, což je vůbec nejvyšší počet od začátku epidemie. Celkem se nakazilo již 74 255 lidí, aktuálně nemocných je 39 391. Většina z nich má lehký nebo bezpříznakový průběh nemoci, narůstá však i počet hospitalizovaných pacientů. Podíl nakažených, kteří museli být hospitalizováni, činil ke středě asi 2,8 procenta. S covidem-19 zatím zemřelo 678 lidí.

Kvůli současné epidemiologické situaci vyhlásila vláda od pondělí 5. října nouzový stav, který by měl trvat třicet dní. Zároveň dojde k omezení shromažďování, volnočasových aktivit a ve většině krajů i k uzavření středních škol a přechod k distanční výuce. Omezující opatření budou platit dva týdny, poté bude záležet na aktuální situaci.

"Příští týden chceme zveřejnit výhledovou strategii, abychom byli schopni říci, která opatření přicházejí v úvahu, jak je variabilně budeme volit a od čeho se budou odvíjet. Nejsme schopni říci, kam se bude Česko posouvat,“ konstatoval Prymula.