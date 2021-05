Dalším mezníkem pro zmírňování opatření je 75 případů, nad ním jsou kraje Jihočeský, Moravskoslezský a Zlínský. Epidemie koronaviru v Česku dál pozvolna slábne. V úterý testy potvrdily 1191 případů nemoci covid-19, což je nejmenší úterní nárůst od začátku září. Před týdnem bylo případů 1690. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Z okresů je na tom nyní nejhůře Opavsko, kde připadá 137 nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. Následuje Českokrumlovsko a Českolipsko se 130, respektive 119 případy. Na opačném konci žebříčku v tomto přepočtu je Trutnovsko s pěti a Jičínsko s 11 případy.

Tempo očkování proti minulému týdnu dál zpomaluje. Zdravotníci v úterý podali 78 317 dávek vakcíny, což bylo o téměř 3500 méně než před týdnem. Podobné zpomalení bylo patrné i v pondělí. Do úterního večera zdravotníci podali téměř 4,3 milionu dávek, plně očkováno je zhruba 1,125 milionu lidí.

Méně se také testuje. Laboratoře v úterý provedly 212 tisíc testů, zhruba o 43 tisíc méně než před týdnem. Nadále mezi nimi převažují antigenní testy, kterých se v úterý provedlo 189 tisíc.

Počet lidí, kteří od loňského propuknutí epidemie s koronavirem zemřeli, se blíží 30 tisíc. Do úterý jich zemřelo 29 948. V posledních pěti dnech statistiky evidují méně než 20 mrtvých za den, zatímco v březnu denně umíralo kolem 200 lidí. Za celou dobu epidemie se nakazilo více než 1,655 milionu lidí.

Reprodukční číslo kleslo

V nemocnicích bylo v úterý 1256 pacientů s covidem, 224 z nich potřebovalo intenzivní péči. Jsou to nejnižší počty od začátku října. Proti minulému úterý ubylo přes 570 hospitalizovaných. V českých nemocnicích bylo ke dnešnímu ránu volných 6295 standardních lůžek s kyslíkem, 27 procent z jejich celkového počtu. Neobsazených lůžek s umělou plicní ventilací bylo 667, tedy 29 procent.

Reprodukční číslo, které udává rychlost šíření epidemie, kleslo proti úterý o tři setiny na 0,79. Hodnota pod jednou ukazuje na zpomalování šíření, pod jednou je číslo R nepřetržitě od půlky dubna.

Hranici 100 případů za sedm dní na 100 tisíc obyvatel ministerstvo uvedlo jako zásadní pro zmírňování protiepidemických opatření. Od konce dubna postupuje podle balíčků. Postupně se tak vraceli žáci do škol, otevíraly se obchody, služby či zahrádky restaurací. Cílem pro další balíčky jsou hranice 75 případů, 50 a 25 případů. Kvůli regionálním rozdílům tak vláda například pustila žáky do škol nejprve jen v několika krajích, ostatní s horšími čísly následovaly později. Tento týden se vrátil k výuce bez rotací druhý stupeň základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií v šesti krajích, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém, Pardubickém a v Praze.

Vláda už avizovala, že od pondělí 24. května se vrátí k plnému provozu bez rotací všechny základní a střední školy v ČR. Fungovat začnou hotely pro rekreační účely, bude také možné pořádat kulturní akce až pro 1000 lidí venku a 500 uvnitř. Interiéry restaurací zřejmě otevřou v první polovině června. To umožňuje právě poslední balíček, jehož incidenční číslo je menší než 50.