Testů na covid-19 bylo ale provedeno jen 3358, což je nejmíň od soboty 13. dubna. Ve všední dny bývá testů většinou kolem sedmi až osmi tisíc, o víkendech nebo svátcích jich laboratoře provedou výrazně míň. Celkem bylo v Česku zatím otestováno 218 474 vzorků včetně opakovaných u jednoho člověka.

S nemocí se nyní potýká 4628 lidí, což je o jedenáct méně než uvádělo ministerstvo po půlnoci. Odborníci považují za jeden z klíčových údajů počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, kterých je v posledních dnech méně než čtyři sta, podle nejnovějších údajů se v nemocnicích léčí 360 nakažených.

Z toho 73 pacientů bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči. Ani počet vážně nemocných pacientů se výrazně nemění. Jako vyléčení nebo do domácí karantény už odešlo z nemocnic 592 osob, víc než polovina ze všech dosud hospitalizovaných.

V neděli bylo provedeno 3358 testů, pozitivních z nich bylo 52. Už pátý den po sobě se denní nárůst drží pod stovkou. Podíl nově zaznamenaných případů covid-19 na počtu testů činil v neděli 1,55 procenta, od úterý se tento ukazatel drží pod dvouprocentní hodnotou. Ještě na začátku dubna byl podíl potvrzených případů nákazy na počtu testů skoro pět procent.

V neděli zemřel podle aktuální bilance ministerstva jeden člověk s covid-19, v sobotu čtyři a v pátek sedm. Celkově připadá nejvíc úmrtí na Prahu, která jich eviduje 82. Následuje Moravskoslezský kraj s 26 zemřelými a Karlovarský kraj s 21 oběťmi. Ve Zlínském kraji zemřel dosud jediný člověk.

Hlavní město má i nejvíc nakažených, absolutně i v přepočtu na počet obyvatel. Nakazilo se zatím 1690 Pražanů, což znamená 124 na 100 tisíc obyvatel. V přepočtu na obyvatele následuje nejmenší Karlovarský kraj s 350 případy, což vychází na víc než 118 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. V nejméně zasaženém Jihočeském kraji na 100 tisíc obyvatel vychází stále necelých 27 případů.

Vláda kvůli příznivému epidemiologického vývoji urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb, dnes začíná další vlna rozvolňování. Zákazníci mohou nakupovat v dalších obchodech, zajít do některých knihoven, venkovních areálů zoologických a botanických zahrad či posiloven, byť s řadou omezení.

Komunisté o nouzovém stavu rozhodnou až po vyslechnutí vlády

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, jehož vznik a řadu kroků komunisté podpořili, zatím ve Sněmovně vyjednanou podporu pro prodloužení nouzového stavu nemá. Nouzový stav upravuje fungování státu v době koronavirové epidemie, vláda žádá o jeho prodloužení do 25. května.

Komunisté už dříve avizovali, že jsou připraveni vládu podpořit, ale tvrdí, že by tato forma omezení měla skončit v polovině května. Poslanci by o žádosti vlády měli rozhodovat v úterý. Neschválení by podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) znamenalo konec omezujících opatření.

Sněmovna už jednou žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu vyhověla, tehdy do 30. dubna. Premiér termín 25. května vysvětluje záměrem k tomuto datu zrušit některá omezení. Například by se v tento den mohly v omezené formě vrátit děti do škol.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna. Vláda minulý týden zvažovala žádost o další prodloužení, přičemž Babiš tvrdil, že si to členové kabinetu za hnutí ANO nepřejí. Ve čtvrtek Městský soud v Praze některá omezující nařízení zrušil kvůli tomu, že je kabinet nevyhlásil podle zákonných pravidel. Neudělal to podle krizového zákona, ale podle normy o zdraví. Vláda se poté v pátek rozhodla požádat dolní komoru o prodloužení nouzového stavu.