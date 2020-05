Novým typem koronaviru se v Česku nakazilo již 7404 lidí. Z nemoci covid-19 se dosud uzdravilo 2545 pacientů. Platnost opatření, která mají za cíl epidemii koronaviru zabránit, podle premiéra Andreje Babiše závisí na prodloužení nouzového stavu. Pokud by sněmovna návrh vlády neschválila, došlo by podle Babiše k jejich zrušení.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK/Vondrouš Roman

Předseda vlády připustil, že se mu zatím pro návrh nepodařilo získat dostatečnou podporu. „Jdeme do sněmovny s tím, že jsme vyhověli soudu a podle rozhodnutí soudu musíme postupovat podle krizového zákona. Pokud by sněmovna byla proti, znamenalo by to víceméně zrušení všech opatření,“ řekl Babiš v rozhovoru pro Českou televizi a doplnil, že důvody k prodloužení nouzového stavu jeho vláda prezentuje pravidelně na tiskových konferencích.