Nejlepším obdobím roku pro vyčištění komína je jaro. Hned po topné sezoně. Tvrdí to kominíci, na něž se začínají zákazníci obracet. Například obyvatelé Březinky na Mělnicku a vedlejších dvou vesnic. Pro místní totiž kontroly pravidelně organizují dobrovolní hasiči.

Kominík - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Když se to vyjedná pro všechny najednou, je to jednodušší. A na jaře to děláme proto, aby se stihly odstranit závady,“ řekl Deníku Jiří Srba, jenž za hasiče kominíka každoročně zve.