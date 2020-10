"Volala mi paní Vlková, jeho manželka, že dnes ráno odešel," řekl na dotaz ČTK někdejší ředitel Hudebního divadla Karlín Županič. Fiala, se kterým se viděl naposledy počátkem letošního srpna, byl podle něj v poslední době už ve špatném zdravotním stavu.

Fiala byl někdejší hvězdou karlínské opery. Na jevišti tamního Hudebního divadla herec slavil největší úspěchy od 50. let minulého století. Během čtyř dekád tam snad nebyl muzikál, v němž by Fiala neměl jednu z hlavních rolí. Zahrál si například v Rose Marie, Hello, Dolly, Na tý louce zelený.

Filmová role Limonádového Joea byla pro Fialu osudovou. Do té doby málo známý tenor se rázem stal hvězdou stříbrného plátna, za kterou se táhly davy fanynek.

Role slavného pistolníka se měl původně zhostit Jiří Kodet, Fiala jako hvězda karlínské operety ale byl pro režiséra Oldřicha Lipského v roce 1964 tím pravým typem milovníka se sladkým úsměvem, kterého do své jedinečné parodie westernů na motivy knihy Jiřího Brdečky potřeboval.

Ačkoliv byl vynikající zpěvák, ve filmu Limonádový Joe nezazpíval, jeho árie natočil Karel Gott. Filmové zpracování "koňské opery" v kinech vidělo 4,5 milionu diváků, další miliony se bavily při nesčetných reprízách v televizi.

Velmi aktivní byl i v důchodovém věku. Po roce 2000 se objevil ve velkolepém muzikálu Hrabě Monte Christo. S kariérou se rozloučil více než stylově - v roce 2010 v Karlíně v novém nastudování Limonádového Joea, kde se objevil jako starý otec Kolalok.

Cena Thálie za celoživotní dílo

Karel Fiala se narodil v roce 1925 v Ostravě v rodině kominického mistra. K úspěšné herecké a pěvecké kariéře se přitom dostal náhodou. Když za okupace nemohl dokončit gymnázium, začal se věnovat otcovu řemeslu. Střechy ale krátce po válce vyměnil za pražskou konzervatoř, talentovaného mladíka si totiž všiml profesor Ševčík z ostravské hudební školy, který jej připravil na přijímací zkoušky.

V roce 1952 Fiala absolvoval v Praze státní konzervatoř a po krátkém angažmá v Národním divadle zakotvil na dlouhá léta v Hudebním divadle Karlín.

Za celoživotní přínos muzikálu dostal v roce 2013 cenu Thálie.