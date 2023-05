Vyrazit na vlak, autobus nebo sednout do auta a po skončení pracovní doby zase zpět domů. Doprava do zaměstnání je jednou z rutinních záležitostí statisíce Čechů. O volných víkendech pak spousta lidí vyráží na výlet do přírody, za poznáním a podobně. I když se cestování může zdát jako drahý „špás“, Deník přináší několik tipů, jak při něm ušetřit. A není rozhodně nutné jezdit stopem nebo chodit pěšky po svém nejbližším okolí.

Využívejte slevy na jízdném

Pokud musíte pravidelně dojíždět do zaměstnání anebo několikrát v měsíci například za rodiči do vzdálenějšího města, určitě se poptejte po „věrnostních“ kartičkách. Díky nim totiž ušetříte i stovky korun ročně. Největší vlakový dopravce České dráhy nabízí In karty či „traťové jízdenky“. Regiojet pak Kreditovku.

V Praze při pravidelném cestování metrem či hromadnou dopravou využijete Lítačku. Nejčastěji využívané 30minutové jízdné metrem vyjde dospělého na 30 korun. V případě využívání hromadné dopravy pouze pro cestu do zaměstnání a zpět tak týdenní náklady činí 300 korun, měsíčně pak 1200 korun. Při pořízení předplaceného jízdného pomocí dopravní karty Lítačka lze náklady snížit o polovinu, měsíční paušál stojí 550 korun. Ještě výrazněji ušetříte při předplacení jízdného na rok, které vyjde na 3650 korun.

Z auta do veřejné dopravy

Ušetřit peníze na cestování lze už jen tím, že místo autem vyrazíte do zaměstnání či na výlet veřejnou dopravou. Kromě paliva mnohdy ušetříte i čas. Navíc není nutné složitě plánovat trasu pomocí jízdních řádů. Zdolat cestu dnes pomohou chytré aplikace jako například PID Lítačka, IDOS, MHD Tabule či Jízdní řád. Pomocí aplikací lze navíc zaplatit i jízdenky. Takže o další starost méně.

Hlavně plánovat

Platí zásada, že pokud chcete ušetřit nějaký peníz, vždy před cestou důkladně plánujte. Nejenže bude cesta „odsýpat“, ale vaši peněženku to tolik nezatíží. Není nic horšího než na poslední chvíli zjistit, že nenavazuje spoj a musíte jet tím „dražším“ a ještě strávíte na cestě déle času. Totéž platí při cestování osobním autem. Za pohonné hmoty nejvíce zaplatíte u dálnice, naopak u méně frekventovaných tahů se cena může lišit v současné době i o šest korun za litr paliva.

Jízdenky online

Pokud máte v plánu v průběhu roku vyrazit vlakem či autobusem do některé vámi oblíbené lokality či třeba za atrakcí v tuzemsku, rozhodně neponechávejte vše na poslední chvíli. Dopravci nabízejí jízdenky za zvýhodněné ceny. Například České dráhy nabízejí celodenní jízdenku napříč všemi kraji za 799 korun pro cestování druhou třídou. Jen pro představu – 295 korun stojí jednosměrná jízdenka z Prahy do Brna.

Tankovat včas

Tankovat pohonné hmoty vždy až v případě, kdy se ozve varovný signál z palubní desky, není ideální pro vaši peněženku. Naopak. Hrozí totiž, že nakonec budete muset doplnit palivo na nejbližší čerpací stanici i za vyšší cenu. Stejně tak by řidiči s moderními dieselovými auty neměli ponechávat na poslední chvíli doplnění Ad blue. Rozdíl v ceně na čerpacích stanicích může být i více než šest korun za litr.

Slevy na pumpách

Stejně jako potravinové markety i sítě čerpacích stanic dnes nabízejí věrnostní karty. Důvod je zřejmý: chtějí přimět motoristy k věrnosti. Za to na oplátku nabízejí zvýhodněnou částku za paliva. Držitelé karet velmi často tankují paliva s odlišnou cenou oproti té uvedené na cenovém totemu – rozdíl bývá většinou kolem jedné koruny na litru načerpaného paliva.

Hledání nejvýhodnější ceny

Jestliže při cestách do zaměstnání či na výlety využíváte primárně osobní dopravu, rozhodně se vyplatí hledat „čerpačky“ nabízející palivo s nejnižší cenou. Už dávno totiž neplatí, že nízká cena se rovná nižší kvalitě paliva. Například čerpací síť Tank Ono je známá tím, že marže na litru paliva nepřesahuje 1,50 koruny. I proto jsou paliva na těchto stanicích levnější.

Lehká noha na plynu

Lehká noha na plynu, plynulost a včasné řazení. To je základní poučka pro co nejúspornější jízdu. Základem ekonomické jízdy je i předvídatelnost dění na silnici. Neustále zrychlování a brzdění se negativně projevuje nejen na spotřebě, ale také na opotřebení brzdového systému.

Pokud máte v autě klimatizaci, využívejte ji. Jízda s klimatizací sice zvyšuje spotřebu o téměř 0,5 litru u manuální a o cca 0,2 litru u automatické (podle německého autoklubu ADAC), ale ani jízda s otevřenými okny není úsporná. Dochází k většímu aerodynamickému odporu, a tudíž se zvyšuje spotřeba paliva. Navíc klimatizace je užitečná i v zimním období. Absorbuje vlhko, a řidiči tak nemají zamlžená okna, navíc je ve vozidle příjemná teplota. Stejně tak nezapomeňte po každém převozu nákladu na střeše sundat příčníky. I ty narušují původní aerodynamický tvar a zvyšují spotřebu.

Chytré aplikace ušetří

Zjistit, kde se ve vašem okolí dají natankovat pohonné hmoty nejlevněji, už není vůbec nic složitého. Stačí si do chytrého mobilního telefonu stáhnout aplikaci. Velmi dobře poslouží aplikace iPumpuj, Pumpdroid, Mapy.cz, Waze nebo web mbenzin.cz. Kromě cen nafty či benzinu tu najdete také informace o možnostech placení.

Doprava online a eko trasy

Ať už jedete do zaměstnání, či na výlet a vlastníte chytrý telefon s mobilním tarifem, rozhodně toho využijte. Chytré aplikace dokážou ušetřit čas, ale také palivo. Například Google Maps nejen že zobrazují aktuální dopravní situaci a v případě potřeby vás navedou jinou cestou a vy tak nemusíte trčet v koloně, ale navíc také dokážou naplánovat takzvanou ekocestu – tedy s ohledem na co největší úsporu paliva. V aplikaci jen zadáte, jaký druh paliva používáte.

Sdílené jízdy

Ne každý je ochotný například kvůli komfortu či časovým možnostem jezdit do zaměstnání autobusem či vlakem. Pokud chcete srazit náklady za pohonné hmoty, najděte si spolucestující. Domluvte se na společných cestách a rozdělte si náklady. Využít můžete webový portál JeduAutem.cz, spolujizda.cz nebo aplikaci BlaBlaCar:spolujízda a autobus. Stačí vyplnit svůj profil. Následně řidič nabídne počet volných míst na konkrétní trasu. Spolujízdu lze domluvit i na sociálních sítích. Nebo se rovnou dohodněte se sousedem, spolupracovníkem a jezděte do zaměstnání spolu.

Místo auta do pedálů

Do celé řady okresních měst vedou v současné době pohodlné cyklostezky. Pokud to zaměstnavatel umožňuje a máte možnost, kde svůj bicykl bezpečně ponechat, rozhodně tuto možnost využijte. Pokud je cesta do práce náročnější, pohodlněji se dá zdolat na elektrokole. To si můžete nyní pořídit i na operativní leasing, tudíž jeho pořízení nezruinuje vaši peněženku. Každodenní jízda na čerstvém vzduchu má několik benefitů – nejenže uspoříte za palivo, ale také uděláte něco pro své zdraví. A v případě elektrokola si baterii dobijete zdarma u zaměstnavatele.

Chůze je zdravá

Při přemisťování ve městě z jednoho bodu do druhého spousta lidí hned hledá vhodné spoje. Některé trasy lze přitom zvládnout i bez dopravního prostředku. Třeba trasu dlouhou jeden kilometr lze zdolat při normální rychlosti, to jest podle webu chci-zhubnout.eu čtyři až pět kilometrů za hodinu, za zhruba čtvrt hodiny. Každodenní cesta do práce se tak může proměnit v trénink pro zdraví. Takovou aktivitu ocení nejen rodinný rozpočet, ale především vaše srdce a pohybový aparát.

Úspornější skútry

Pokud máte zaměstnání v dostupnější vzdálenosti, pro dopravu lze využít místo osobního vozu úspornější jednostopá vozidla. Zatímco průměrná spotřeba benzinu u oblíbeného modelu Škoda Octavia se šestistupňovou převodovkou činí 5,5 litru na 100 kilometrů, malý benzinový skútr s objemem motoru do 125 ccm spotřebuje v průměru tři litry benzinu. To znamená poloviční úsporu za palivo.