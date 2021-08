Rozruch a zmatky mezi lidmi vyvolala přísnější pravidla o bezinfekčnosti. Ministerstva zdravotnictví vydalo nový výklad, podle něhož už není možné k prokázání bezinfekčnosti na covid -19 používat čestné prohlášení nebo obyčejné potvrzení o testování z práce (takové, které neprovedla laboratoř). Na sociálních sítích se proto spustila vlna kritiky.

Pro návštěvu restaurace už čestné prohlášení nestačí, stále ale lidé mohou využít samotest. | Foto: archiv

„Když do hospody, tak si budu muset zajet do patnáct kilometrů vzdáleného testovacího centra. To je fakt skvělé rozhodnutí. Už vidím, jak se teď poženou lidé do restaurací, na koncerty a podobně. Hrůza,“ komentuje jeden z článků na Facebooku uživatel sociální sítě Marek Linhart. Podobných příspěvků na toto téma je zde celá řada.