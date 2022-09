Je to dlouhodobě oblíbený a často zneužívaný nástroj dezinformátorů: pokud chtějí zdiskreditovat konkrétní veřejnou osobnost, vloží jí do úst vylhaný výrok, který má potenciál vyvolat vůči dotyčnému člověku v sociálních sítích nenávist.

Dlouhodobě jsou terčem takových útoků mezi českými aktivními politiky zejména Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a první místopředsedkyně Pirátů, a Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny a současně strany TOP 09.

Druhá zmíněná je v současnosti „v kurzu“ asi nejčastěji. A třebaže výroky, jež jsou jí vkládány do úst, znějí dostatečně absurdně na to, aby bylo rozeznat, že jsou nepravdivé, tisíce uživatelů sociálních sítí je podle svých reakcí berou vážně.

Kuře se sousedy?

Hodně se šířícím lživým memem je aktuálně fotografie Markéta Pekarové Adamové s logem novin na první pohled připomínajícím logo Deníku N a textem, jenž působí dojmem, že je citátem z rozhovoru s touto političkou, použitým jako „pouták“.

Zmíněný citát zní: „Když pečete kuře, zkuste se domluvit se sousedy a upečte rovnou dvě. A zvážila bych i možnost společného sprchování, tak se také dá ušetřit spousta peněz, navrhuje Markéta Pekarová“.

Změněné citáty, fotky odjinud. Po protestech proti vládě se objevilo několik lží

V jiné verzi téhož hoaxu je použita fotografie Markéty Pekarové Adamové bez loga a s trochu pozměněným textem: „Tak Markéta prý v rádiu doporučila, že když pečete KUŘE, tak se máte domluvit se sousedy a upéct dvě. A příště naopak. Ušetříte polovičku energie… A co třeba spát se sousedy pod jednou peřinou? …Neuvěřitelná studnice moudrosti“.

Tento hoax se rozšířil pravděpodobně z facebookového profilu Václav Prachen, kde se objevil v úterý 20. září 2022 v 11:23 a během zhruba 24 hodin dosáhl jen z tohoto profilu více než 1,9 tisíce sdílení.

Nesmysl, ale lidé mu věří

Výrok je samozřejmě zcela absurdní, a to do té míry, že není vyloučeno, že byl zprvu zamýšlen jako satira. Dlužno ale dodat, že ho řada uživatelů sociálních sítí bere vážně a političce jej skutečně přisuzují jako autentický, o čemž svědčí jejich komentáře.

„Živí důkaz, že antikoncepce má smysl. A někdy by dokonce mohla zachránit celou zemi od strašné pohromy. Tady se to bohužel nepovedlo…“

„Slepice s IQ50 udílí národu knížecí rady.…“

Lež o estonské prezidentce se stále šíří. Sdílel ji i europoslanec Ivan David

„Na tebe ty krávo nemám slov a musím se držet abych nebyla sprostá… Bohužel se najdou jedinci, kteří tuto osobu poslouchají na slovo!!!!!!“

„Tohle stvoření Markéta Pekarová Adamová už nemohu nazývat člověkem, něco tak tupého je opravdu rarita.“

„Ta ženská je debil. V hlavě duto a mele úplně z cesty. Kdoví na čem jede.“

Tak a podobně vypadají tisíce reakcí (citovány jsou v doslovném znění bez jazykové korektury, pozn. red.).

Žádný takový rozhovor nevznikl

Deník N samozřejmě žádný rozhovor, v němž by zazněl takový nebo podobný výrok, s Markétou Pekarovou Adamovou nikdy nepřinesl.

„Je to fake a není jediný, pozná se to podle upraveného loga, kde není N, ale V,“ sdělil Deníku Ján Simkanič, ředitel vydavatelství N Media, vydávajícího Deník N.

Narážel přitom na skutečnost, že logo titulu je v hoaxu oproti originálu skutečně pozměněné: písmenu N, tvořícímu součást názvu, v něm chybí jedna nožička, takže připomíná spíše písmeno V.

Žádné interview o společném pečení kuřat samozřejmě neodvysílala s političkou ani žádná rozhlasová stanice.

Jde o dlouhodobý trend

Obě zmíněné političky, tedy Markéta Pekarová Adamová a Olga Richterová, přitom čelí dezinformačním útokům v podobě vylhaných výroků už několik let.

Olga Richterová se dokonce musela proti lži, že by Česko mělo podle ní přijmout desítky tisíc uprchlíků z Afriky a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé, bránit soudní cestou. Vylhaný výrok se objevil 23. srpna 2018 na tehdy nově založené facebookové stránce Pirátská pravda, která se tvářila jako oficiální stranická platforma, ale skutečná politická strana s ní neměla nic společného.

Mapa dezinformační scény? Deník mluvil s jedním z jejích autorů, Dočekal to není

Přestože Facebook zmíněný příspěvek po nahlášení zablokoval jako nepravdivý, čelila politička obrovské, déle než rok a půl trvající nenávistné kampani, v níž jí lidé kvůli vylhanému výroku vyhrožovali i smrtí.

Jednou z těch, kdo tuto lež o političce šířil, byla aktivistka Nela Lisková, vystupující v minulosti jako údajná konzulka takzvané Doněcké lidové republiky v Česku. Obvodní soud pro Prahu 1 ji za to letos v dubnu nepravomocně odsoudil k omluvě a povinnosti zaplatit Richterové odškodné ve výši 50 tisíc korun, jež chtěla místopředsedkyně Pirátů podle svého vyjádření věnovat na dobročinné účely a na boj proti kyberšikaně.

Skrčte nohy, uslyšel Dubček. Jeho tragická autonehoda dodnes vyvolává dohady

Markéta Pekarová Adamová se letos stala terčem masově šířené dezinformační kampaně už na jaře, kdy se objevila řetězová zpráva s jejími údajnými výroky, podle nichž například požadovala zrušit přímou volbu prezidenta nebo přídavky na dítě. Žádný z těchto výroků ve skutečnosti nikdy nepronesla a dne 5. května 2022 je všechny dementovala na svém oficiálním facebookovém profilu.

Současné citace, jež jsou jí vkládány do úst, souvisejí zejména s energetickou krizí a s tím, že v srpnu vyzvala lidi k šetření energiemi, když skutečně napsala na svůj Twitter: „I kdybych měla jmění Billa Gatese, tak budu nosit v zimě svetr. Považuji to za normální a správné, protože mě rodiče vychovávali k tomu, abych netopila Pánu Bohu do oken.“

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkVýrok o svetru začal být záhy různě parodován a na tyto parodie postupně navázaly i výroky zcela vylhané. „Myslím, že ten můj výrok, který je často sice vytržený z kontextu a pak používán dál, o tom, že svetrem můžeme bojovat proti Putinovi, tak je vlastně připomínkou toho, že většina z nás má možnost nějakým způsobem se podílet na těch úsporách. A úspory jsou jednou z těch cest, jak spotřebovávat plynu méně, a tím, že ho nebudeme potřebovat tolik, tak nebudeme také tolik platit diktátoru Putinovi na jeho válečné běsnění na Ukrajině, kde umírají lidé. To je cílem toho sdělení,“ uvedla politička na oficálních stránkách TOP 09.