Sociální demokracie podle svých současných odhadů získala v krajských volbách 35 mandátů, v senátních postoupilo pět jejích kandidátů do druhého kola.

„Odpovídá to našemu postavení na politické scéně,“ řekl na tiskové konferenci její předseda Jan Hamáček. Stranu podle něj čeká rok intenzivní práce před volbami do Poslanecké sněmovny. „Ukazuje se, že například na severu Čech budeme muset přijít s jiným konceptem, abychom v nich měli šanci,“ míní.

Pozitivní podle něj je alespoň to, že zatímco před volbami dávaly jeho straně průzkumy šanci překročit pětiprocentní hranici pouze ve třech krajích, v reálu se to povedlo v osmi. „Myslím, že se sociální demokracie postupně vrací ke svým bývalým voličům,“ domnívá se volební manažer ČSSD Michal Hašek.

S ohledem na historii strany se ale její výsledky nedají hodnotit jako úspěch. „Já se nesnažím z toho utéct, odpovědnost ponesu,“ řekl Hamáček s tím, že nevidí důvod nyní dávat svou funkci k dispozici. Za tři měsíce totiž bude sjezd strany a zbytečně by ji to podle jeho názoru destabilizovalo. „Tam se rozhodne, v jakém složení a jak vůbec přistoupí sociální demokracie k volbám do Poslanecké sněmovny,“ dodal Hamáček.