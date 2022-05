Příspěvek koluje po českém internetu v různé podobě, vyznění ale je vždy stejné. „Ukrajina nám od 1. 4. 2022 zvedla tranzitní poplatek za průchod ropy o třetinu. To je zřejmě poděkování do Zelenského za to, že jsme jim poslali zbraně a že pomáháme zabezpečit ukrajinské uprchlíky finančně, zdravotně, ubytovat a tak podobně. Ovšem tuhle informaci vám zaprodaná média neřeknou,“ stojí ve lživém příspěvku.