Jsou to smutná čísla: své blízké ročně opustí více než stovka tisíc Čechů, konkrétně loni zemřelo 112 920 lidí.

Ještě smutnější je pak skutečnost, že většina z nich skonala na lůžkách v nemocnicích (71 589 zemřelých).

Naproti tomu doma v kruhu blízkých zesnulo jen 25 011 lidí, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.

Z údajů ČSÚ lze také vyčíst, že nejrychleji v loňském roce vymíral okres Jeseník. Takzvaná hrubá míra úmrtnosti tam činila 13 zemřelých na 1000 obyvatel. Následovala Karviná s 12,4 zemřelého na 1000 obyvatel.

Naopak nejnižší míra byla v okresech Praha-východ a Praha-západ, což souvisí s tím, že se tam stěhuje hodně mladých rodin s dětmi.

Kolik stojí hrob

Regionální redakce Deníku u příležitosti Památky zesnulých zjišťovaly, kolik stojí pronájem hrobu o velikosti 3 metry čtvereční v různých koutech republiky.

Výsledek? Cena za pronájem typického hrobového místa včetně souvisejících služeb vyjde na průměrných 1288 korun za deset let.

Levněji lze hrob pořídit v malých obcích do tisíce obyvatel (nájemné 745 korun za deset let), v okresních a krajských městech pak zaplatíte kolem 1900 korun.

Církevní pohřeb?

Zhruba pětině zemřelých pak rodiny vystrojí i církevní pohřeb, vyplývá z údajů České biskupské konference. Loni se jednalo o 21 381 obřadů.

V tomto ohledu se hodně liší Morava od Čech. V některých oblastech Slovácka či Valašska mají církevní pohřeb až tři čtvrtiny zemřelých. Naopak na mnoha místech bývalých Sudet jen každý dvacátý.

Jak si pojistit klid

V období kolem Dušiček myslí Češi častěji i na pomíjivost lidského bytí. Což se projevuje i v tom, že právě v těchto dnech chodí častěji než obvykle sepisovat závěti, upozorňuje Notářská komora. A odhaduje, že letos bude překonán loňský počet 20 702 uzavřených závětí.

„Každá závěť, která byla sepsána u notáře, bude zařazena do pozůstalostního řízení. Není tedy možnost, že by se ztratila či se na ni zapomnělo, protože je zapsána do centrální evidence,“ říká prezident komory Radim Neubauer. „Oproti tomu závěť sepsaná doma se nemusí najít nebo může být nálezcem zatajena či zničena.“

