Slovensko si na olympiádě v Pekingu zahraje o medaile, co na to říkáte?

Super. Myslím, že si to kluci zaslouží. Už v kvalifikaci ukázali, že umí hrát dobrý hokej a potvrdili to.

Ve čtvrtfinále překvapivě přetlačili Američany, sledoval jste zápas?

Zápas jsem celý neviděl, protože se hrál brzy ráno. Pustil jsem to až později, stihl jsem kousek třetí třetiny, prodloužení a nájezdy. Útočník Hradce Lukáš Cingel (v černém). Zdroj: Stanislav Souček / Mountfield HK

Prožíval jste to, fandil jste?

Samozřejmě že ano.

V brance Slovenska úřaduje Patrik Rybár.

On vždycky působil v brance klidně, když jsem ho teď viděl, tak je hodně jistý, nepanikaří. Až nás ten klid někdy na tréninku štval. Pro soupeře to musí být těžké, což je dobré pro něj.

Jak na společné působení v Hradci vzpomínáte? Tenkrát vás tu bylo více ze Slovenska…

Bylo to fajn. S Rybkou jsme dobře vycházeli. On má svůj svět, ale je to super gólman, těší mě, že se chytil té šance.

Jaký to je spoluhráč do kabiny?

Skvělý. On si tam celý čas něco robil s výstrojí, byl prostě sám sebou, v partě však nezkazil žádnou srandu. Do kolektivu dokáže skvěle zapadnout.

Může Slovensku vychytat zlato?

Určitě jo. (usmívá se)