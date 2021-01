„Do chatek vnikal okny, které rozbil kamenem. Pět chatek pouze prohledal, ale nic neodcizil. Ze dvou chatek však zmizely věci jako televize, alkohol, sekera či dózy na koření. Poškozením a odcizením věcí zloděj způsobil škodu za téměř 20 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

V případě dopadení a usvědčení zloději přitíží fakt, že kradl v době nouzového stavu, za což mu hrozí vyšší trest. Tím by mohl být pobyt ve vězení v délce od dvou do osmi let.