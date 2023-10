Až tři roky za mřížemi může strávit několikanásobný recidivista, který od června až do října letošního roku kradl na mnoha místech.

Zloděj kradl vše, co mu přišlo pod ruku. | Foto: Policie ČR

„Rychnovští policisté v těchto dnech zadrželi šestatřicetiletého muže, který měl páchat rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, spočívající ve vniknutí do zahradních chat, výrobních hal, bytů, domů či vozidel, odkud měl krást vše, co mu přišlo pod ruce. Při jedné příležitosti měl dokonce vniknout do areálu penzionu a z nezajištěného zahradního domku odcizit část jídla a pití svatebčanům. Muž se měl protiprávního jednání dopouštět od června do října letošního roku,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.

Informace o případech shromažďovali rychnovští kriminalisté ve spolupráci s obvodními odděleními Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové a na základě jejich průběžného vyhodnocování několikanásobného recidivistu zadrželi. Ten skončil skončil v policejní cele a následně byl poslán do vazební věznice.

Zloděj na záznamu kamery.Zdroj: Policie ČR

„Celková způsobená škoda dosahuje bezmála 60 tisíc korun. V současné době je obviněn z přečinu porušování domovní svobody, krádeže, neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což muži hrozí v případě prokázání viny až 3 roky za mřížemi,“ doplnila Konečná.