Čin, který na začátku vyšetřování vypadal jako nešťastná náhoda, se odehrál v září roku 2017 na rozhledně Milohlídka u Jičína. Oběma mladým lidem bylo v té době osmnáct let.

Nevyšel pokus o vraždu ani sebevražda

Lukáš Tuček na dívku zaútočil zřejmě v reakci na to, že se s ním rozešla. Ve chvíli, kdy společně stáli na ochozu rozhledny, ji strčil do zad, aby spadla. Napadená se však stačila zachytit zábradlí. Mladík na ni však zaútočil podruhé – a tentokrát už se dívka neubránila. Z výšky osmi metrů spadla do rokle a Tuček, který chtěl spáchat sebevraždu, skočil za ní.

Mladí lidé měli štěstí, že se zastavili na výběžku pod zdí, protože pod ním je asi třicetimetrová strž. „Pomoc jim zavolala kolemjdoucí, která zaslechla křik a ránu,“ uvedli policisté.

Dívku z rokle vytáhli hasiči, pro mladíka však musel přiletět vrtulník, který ho z rokle vytáhl na podvěsu. Oba byli převezeni do fakultní nemocnice. „K usmrcení poškozené nedošlo v důsledku skutečností nezávislých na jednání obžalovaného,“ píše se v obžalobě.

Mladá žena utrpěla zlomeniny čtyř obratlů i další zranění.

Musela se podrobit operaci na neurochirurgické klinice a až do října byla hospitalizována.

Policie zpočátku chtěla případ založit, protože to vypadalo, že se mladí lidé vylezli na ochoz, kde se objímali, ale pak uklouzli a spadli přes okraj ochozu do rokle. „Hra na scénu z filmu Titanic mohla skončit tragédií,“ konstatovali tehdy policisté.

Už v prosinci však chlapce obvinili z pokusu o vraždu. Vyšetřování toho, co se na Milohlídce skutečně odehrálo, trvalo ještě rok a vyžádalo si použití nejmodernější techniky. „Použili jsme záznamové zařízení umístěné na dronu, figuranty a specialisty zásahové jednotky. Byl vypracován ústavní znalecký posudek z biomechaniky,“ řekl tehdy policejní mluvčí Jan Čížkovský. Vyšetřování se účastnili specialisté z Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Digitální kriminalistickou dokumentaci pomáhala vytvořit sférická kamera Spheron.

Hlavní líčení začíná příští týden ve čtvrtek.