Nenechte se nachytat, varuje stále policie. Kvůli podezření z podvodu ve světě internetu se na policii obrátila jednatřicetiletá žena z Rychnovska.

Policie. Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Dušek

„Jednatřicetiletá žena z Rychnovska přišla na policejní služebnu oznámit podezření z podvodu. Sdělila, že nabízela na jedné internetové platformě dětské oblečení v hodnotě 2 tisíce korun. Ozvala se jí zájemkyně, s kterou se domluvila na zaslání nabízeného zboží přes přepravní společnost a zaslala ji k vyplnění odkaz. Žena se přes něho přihlásila do svého internetového bankovnictví a záhy zjistila, že ji z účtu v 155 transakcích odešlo téměř 330 tisíc korun,“ uvedla k případu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Policie ho nyní řeší jako tři trestné činy najednou - podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

„Opětně apelujeme na občany, aby do zasílaných odkazů nevyplňovali přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Do svého účtu vždy vstupujte svým osvědčeným způsobem, nebo přes originální web banky, či nejlépe přes aplikaci,“ doplňuje Kormošová.