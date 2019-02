Častolovice - Policisté obvodního oddělení v Kostelci nad Orlicí šetří případ neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

„Majitelka dámské kožené šedé peněženky, zaměstnaná ukládáním nákupu do auta, si v pátek odpoledne na chvíli odložila peněženku na střechu svého auta. Chvilka zapomnění způsobila, že usedla za volant a rozjela se pryč, aniž by si uvědomila, že na střeše nechala peněženku položenou. To zjistila až později doma, a přestože jela v Častolovicích zpátky na místo, kde předtím parkovala, peněženku už nikde neobjevila,“ popsala událost rychnovská policejní mluvčí Alena Kacálková.

Doposud neznámý nálezce si spolu s peněženkou ponechal finanční hotovost, platební karty a osobní doklady majitelky. „Škoda, kterou poškozené ženě způsobil, převyšuje částku dva tisíce korun. V případě vypátrání podezřelého mu za výše uvedený přečin hrozí až dvouletý nepodmíněný trest,“ dodala Kacálková.