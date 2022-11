Rychnovští policisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za který hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na dva roky.

"Nikdy neklikejte na neznámé odkazy. Nevyplňujte údaje k Vaší osobě, bankovnímu účtu nebo platební kartě v odkazech zaslaných neznámou osobou," varuje policie.

Lidé by se neměli nechat do ničeho tlačit a vše si pečlivě promyslet. "Jakmile je zpráva, e-mail, SMSka, nebo telefonát neočekávaný, je podezřelý. Vždy se zamyslete nad tím, kam vypisujete citlivé údaje, nebo přeposíláte peníze. Když si nejste absolutně jisti, vždy raději vše ověřujte jinou cestou. Pachatel dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, či e-mailovou adresu. Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do svého zařízení nikomu, komu zcela nedůvěřujete. Kupující na inzertních portálech nikdy nepotřebuje citlivé údaje z vaší platební karty," doplňuje policejní mluvčí.