Jak vyšlo najevo, šlo o bývalého zaměstnance firmy, kterou se rozhodl vyrabovat.

Rokytnice mrzne. Kraj v nejhorším přesune seniory jinam, vzkázal hejtman

"Muž ve vykradené firmě v minulosti pracoval a pro nespolehlivost byl propuštěn. Pak už bylo otázkou času podezřelého muže najít. To se policistům podařilo hned následující den. Od pondělí je tak 27letý muž stíhaný za trestný čin krádeže a poškození cizí věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let," doplnila policejní mluvčí.