Za tepláky mladík zaplatit nechtěl. Prodavačce je vytrhl z ruky. Teď spadla klec

Rychnov nad Kněžnou – Objasnit krádež z počátku měsíce se podařilo rychnovským policistům. Tehdy prožila majitelka jednoho z místních obchodů s oblečením šok. Těsně před zavírací dobou si byl u ní vyzkoušet teplákovou soupravu osmnáctiletý mladík. Nekoupil jí avšak s prázdnou odejít rozhodně nechtěl. V okamžiku, kdy chtěla žena vrátit „teplákovku" zpět do regálu, mladík jí vytrhl zboží z ruky a utekl. Radovat se s úlovku v hodnotě více než 500 korun mohl zloděj čtrnáct dní. Teď mu navíc hrozí, že si pobude delší dobu ve vězení. Policisté totiž zjistili, že za krádež už byl mladík v posledních třech letech odsouzen a to Okresním soudem v Tachově. V cele by tak mohl strávit až dva roky.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Autor: Silvie Špryňarová