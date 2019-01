Hradec Králové - Sedmnáctiletý mladík, který v opilosti zabil staršího bratra, ve středu dostal u krajského soudu podmíněný trest odnětí svobody.

Budova Krajského soudu v Hradci Králové. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ David Taneček

Tragický případ se odehrál v únoru na Rychnovsku. Bratři se v noci vraceli domů a pohádali se o to, kterou cestou půjdou. Obžalovaný, který byl ve stavu těžké opilosti, na svého jedenadvacetiletého sourozence zaútočil a bil ho pěstmi do obličeje tak silně, že mladý muž upadl a uhodil se do hlavy. Utrpěl zhmoždění mozku a upadl do bezvědomí.

Byl nepříčetný

Mladší bratr běžel domů pro pomoc a sám se snažil zraněného přivést k vědomí, ale to se nepodařilo ani jemu, ani lékařům. Několik hodin po útoku muž na následky zranění v hradecké fakultní nemocnici zemřel.

Podle znalců byl obžalovaný v době činu tak opilý, že se dostal do stavu nepříčetnosti a jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti v té chvíli zcela zanikly. Proto ho státní zástupce obžaloval z opilství.

Soud při rozhodování o trestu přihlédl k tomu, že mladík se snažil bratrovi pomoci, že ho jeho smrt hluboce zasáhla a že svého útoku velmi lituje. Soudci vzali v úvahu i fakt, že v ústavu, kam byl chlapec po činu umístěn, se choval vzorně a podle vedení patřil k nejlepším chovancům.

Tři roky nesmí pít

Obžalovanému hrozily tři až deset let vězení. Soud mu však udělil jen 2,5 roku a ještě mu trest na tři roky podmíněně odložil. „Nepodmíněný trest by byl příliš přísný," vysvětlil předseda senátu Zdeněk Šulc. Podle něj by mladík měl dokončit školu, kterou začal v ústavu studovat, aby se pak mohl lépe uplatnit na trhu práce. Musí také absolvovat program k rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti

„Má však jeden velký problém, a ten se jmenuje alkohol," prohlásil soudce. Svědci totiž vypověděli, že se chlapec jednou týdně opíjel. Soud tedy rozhodl, že během celé tříleté zkušební doby bude odsouzeného kontrolovat probační a mediační služba, zda nepije nebo nefetuje. „Pokud nadýcháte, půjdete si trest odsedět," upozornil mladíka předseda senátu.

Obžalovaný i státní zástupce se vzdali práva na odvolání, rozsudek je tedy pravomocný.

Mládí a alkohol



- pravidelně, tedy jednou týdně, se opíjí pětina šestnáctiletých.

- nadměrné dávky alkoholu více než třikrát v posledním měsíci konzumovalo 21 procent studentů.

- teenageři nejčastěji pijí pivo a destiláty. Jen 2,6 procenta z nich alkohol nikdy nepilo.



Zdroj: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (2011)