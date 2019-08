„Odcizením pachatel způsobil škodu ve výši nejméně 170 tisíc korun. Výše škody na poškozeném pískovcovém podstavci je předmětem dalšího šetření,“ sdělil policejní mluvčí Aleš Brendl.

Případ si převzali jičínští kriminalisté a šetří jej jako přečin krádeže, za což viníkovi hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let. Jakékoliv informace, které by mohly vést k dopadení pachatele, můžete policistů sdělit na bezplatné telefonní lince 158.