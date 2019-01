Nový Bydžov – V sobotu do města zavítá Dělnická strana sociální spravedlnosti. Činí tak dle svých vyjádření na přání obyvatel sužovaných nepřizpůsobivou menšinou. Další shromáždění pořádají také Romové, studenti a „piráti“.

Nový Bydžov - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Sedmitisícové město bude v sobotu v centru pozornosti médií. O vítané publicitě ovšem v případě návštěvy možná až dvou stovek členů Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) hovořit nelze. Už tak napjatá situace s místní romskou komunitou může během chvíle přerůst v pouliční střety. Na pomoc „svým“ se chystají do Bydžova další Romové, ve hře je přítomnost anarchistů a proti krajním nacionalistům se chystají protestovat i místní studenti. Vznikla tak Iniciativa Nový Bydžov není sám. Na Facebooku a v internetovém časopise Romea.cz se objevila parta studentů, která chce po vzoru německých Drážďan akci zhatit tím, že udělají lidský řetěz.



Jedním z dalších spojenců je i Pirátská strana. „V Iniciativě se angažují a hrají velmi důležitou roli členové a příznivci Pirátské strany. Proto vás prosíme: Přijeďte v sobotu 12. 3. do Nového Bydžova! Projevte občanskou odvahu,“ uvádí se na webových stránkách České pirátské strany.

Vypadá to, že v sobotu 12. března se bude v Bydžově demonstrovat, pochodovat a shromažďovat hned na třikrát. Jeden pochod plánuje na 13. hodinu na Masarykově náměstí DSSS, kde se hodlá připojit i organizace Národní odpor. K blokádě této akce vyzývá prohlášení zveřejněné na webu Československé anarchistické federace. „Svoláváme tímto všechny odpůrce neonacismu k blokádě místa srazu neonacistické demonstrace. Sejdeme se na Masarykově náměstí v Novém Bydžově v 11 hodin,“ stojí na webu. Ve stejný čas, ale v ulici U Hřiště, se sejdou pří〜znivci Iniciativy Nový Bydžov není sám.



Policie spolu s vedením města chystá bezpečnostní opatření, aby se z města nestalo bojiště extremistických organizací. Starosta Nového Bydžova Pavel Louda již dříve Deníku řekl, že nemá žádné legislativní možnosti, jak mítinku zabránit. „Musím stále opakovat, že radnice ani já osobně s mítinkem nemáme nic společného, nikoho jsme nezvali. Spolupracujeme s policiíí a chceme udělat vše pro to, aby se tu lidé cítili bezpečně,“ uvedl Louda.



Národní odpor radí, jak vyzrát na policii



O tom, že obavy jsou oprávněné, svědčí například i informace a pokyny na webu organizace Národní odpor, která se do města také chystá. „ Snažte se vypadat co nejvíce civilně a jako běžní občané. Dvojice muž a žena ve společenském oblečení si policie vůbec nevšimne, kdežto skupinu mladíků s vizáží agroskin mají policisté přímo dle svých instrukcí všemožně šikanovat a perzekvovat. Pokud možno, do města přijeďte již večer předem nebo v brzkých ranních hodinách. Pohybujte se v malých, vzhledově nenápadných skupinkách. Buďte kreativní. Policie používá stále dokola stejné postupy, které již ze zkušeností znáte. Není však schopná operativně reagovat na vaše nečekané kroky,“ zní rady.

Česká pirátská strana

Česká pirátská strana inspirovaná švédskou Pirátskou stranou. Podobné strany existují nebo vznikají v mnoha evropských zemích jako reakce na pokusy o omezování základních občanských práv vlivnými lobbistickými skupinami. Strana je zaměřena na problematiku autorského práva a internetu a obecně na otázky svobodného šíření informace a občanských svobod. Jako politická strana byla Ministerstvem vnitra ČR zaregistrována v červnu 2009.

Hlavní body programu:

* Zajištění základních občanských práv a svobod v době internetu

* Revize autorského zákona

* Reforma veřejné správy

* Přímá demokracie a decentralizace moci

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Dělnická strana sociální spravedlnosti se na české politické scéně pohybuje od roku 2004. Krajně pravicová neparlamentní strana se sice distancuje od nacismu i dalších totalitních ideologií s poukazem na národní patriotismus a tradicionalismus, zjevná je ovšem její provázanost s dnes již soudně zakázanou Dělnickou stranou. Ta se dostala do křížku se zákonem mimo jiné kvůli ostře laděným protiromským vystoupením či spoluprací s neonacistickým Národním odporem. Ústavní soud její rozpuštění definitivně potvrdil 27. května 2010. Jestli si v něčem obě strany libují, pak v pochodování místy s početnou romskou komunitou. Ne vždy zrovna poklidných, jak dokazuje čtrnáct zraněných po bitvě o převážně romské sídliště v litvínovském Janově dne 17. listopadu 2008. Nyní se může scénář v bleděmodrém opakovat. „Shromáždění je pořádáno na základě četných žádostí bydžovských občanů, kteří jsou již v zoufalé situaci a z obavy o vlastní bezpečnost se bojí vycházet do ulic města,“ uvádí na stránkách DSSS její místopředseda Jiří Štěpánek. Výzvu podle svých slov adresuje všem vlastencům a slušným občanům. Mezi ně řadí pochopitelně i svého kolegu a stranického šéfa Tomáše Vandase, který se na Hradecko chystá a o odvolání protestního pochodu nechce ani slyšet. „Pokud by se mě tedy chtěl někdo zeptat, proč zrovna Nový Bydžov, odpovím jasně: protože nemůžeme přivírat oči nad porušováním zákonů, nad zvýhodňováním určité skupiny obyvatel vůči druhým, a to vše maskovat jakýmsi pochybným pláštíkem politické korektnosti,“ uvádí Vandas v oficiálním vyjádření. Pokud jde o předsedu DSSS, ten není v politice žádným zelenáčem. Začínal u Sládkových republikánů v polovině 90. let, v roce 2003 spoluzakládal Dělnickou stranu a dalších sedm let byl jejím předsedou. Od 20. listopadu 2010 vede Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, kam měl ostatně cestu dobře prošlapanou: před jeho zvolením šéfovala krajně pravicovým „dělníkům“ jeho matka Hana Pavlíčková.