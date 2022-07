"Rychnovským kriminalistům z oddělení obecné kriminality se podařilo v těchto dnech objasnit sérii majetkové trestné činnosti. Muže (30) přivolaný policejní psovod zadržel v odpoledních hodinách necelý kilometr od nahlášeného posledního místa činu, do kterého se měl vloupat a nějakou dobu zde pobývat. Služební fena Dora ho odhalila schovaného na přístřešku jedné z přilehlých chat do 30 minut. Na základě prověřování a operativního šetření se kriminalistům podařilo muže obvinit z pěti vloupání do rekreačních objektů na Rychnovsku," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.