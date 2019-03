Případ se stal v únoru před šesti lety. Do provozovny kadeřnictví vešel těsně před zavírací dobou mladý muž, který napadl kadeřnici polenem a vážně ji zranil. Pak jí sebral deset tisíc korun a odešel. Tehdy dvacetiletý student Nečesaný se policii přihlásil jako svědek s tím, že v kadeřnictví krátce předtím byl. Policie ho pak zadržela a obvinila z pokusu o vraždu.

V případu padlo celkem čtrnáct rozhodnutí, Nečesaný už byl pravomocně odsouzen na třináct let vězení, po rozhodnutí Nejvyššího soudu byl z vězení propuštěn a případ se soudil znovu. V kauze rozhodoval v únoru i ústavní soud. Vyhověl stížnosti Lukáše Nečesaného, která zpochybňovala postup Vrchního soudu v Praze, zrušil jeho rozhodnutí z listopadu 2018, jímž VS zrušil zprošťující rozsudek hradeckého krajského soudu, a VS tak dnes musel případ projednat znovu.