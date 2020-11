„V úterý 27. října krátce před 22. hodinou jsme byli přivoláni do jednoho z bytových domů v Opočně, kde mělo dojít k napadení dvou členů domácnosti. Zranění utrpěla 31letá žena a její 59letý otec, kteří byli rychlou záchrannou službou převezeni ve vážném stavu do nemocnice,“ uvedla k násilnému činu tisková mluvčí královéhradecké policie Iva Kormošová. „Dechová zkouška na alkohol i test na drogy vyšel u zadrženého muže s negativním výsledkem,“ doplnila Iva Kormošová, že pachatelův stav v době útoku nebyl ovlivněn alkoholem a ni drogami.

Pravděpodobným motivem ozbrojeného útoku byly zřejmě dlouhodobé neshody v domácnosti, kde v bytě 3+1 žil pachatel s manželkou a svými dvěma dětmi společně s manželčinými rodiči. Policistům se podařilo útočníka zadržet na místě a záhy byl obviněn z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu. „V současné době je 42letý muž cizí státní příslušnosti ve vazbě. Pokud ho soudce uzná vinným, může ho za mříže poslat na 15 až 20 let nebo uložit trest výjimečný,“ dodala Iva Kormošová.

Shodou okolností v domě, kde k útoku došlo, bydlí i opočenská starostka Šárka Škrabalová. „Volala jsem záchranáře a policii. Určitě to pro nikoho v domě nebylo nic příjemného, co se tam odehrálo,“ uvedla Šárka Škrabalová, podle jejíchž slov za poslední dlouhé roky ve městě se třemi tisíci obyvateli k žádnému podobnému násilnému činu nedošlo. „Doufám, že do budoucna se nic podobného v Opočně nebude opakovat. Jsme klidné město a byla bych ráda, aby to tak i zůstalo,“ věří starostka.

Za deset měsíců letošního roku vyšetřovali policisté jednu dokonanou vraždu a tři vražedné útoky ve stádiu pokusu.