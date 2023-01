Vloupačkám napříč půlkou republiky udělali na konci minulého roku přítrž svitavští kriminalisté. Ti prověřovali vloupání z července minulého roku do firmy v Nové Vsi u Litomyšle a zářijový případ z Hradce nad Svitavou.

Spolujezdec utekl, řidič pod drogami se vzdal policii

"Dostali se na stopu dvou mužů, kteří podle nich úřadovali také v dalších šesti krajích, a to Královéhradeckém, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském, Jihočeském a na Vysočině," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Podívejte se na zadržení ve videu:

Zdroj: Youtube

Způsob vloupání byl téměř stejný. Lupiči si vždy vybrali firmu, která by mohla produkovat vysoké obraty a peníze si průběžně ukládat v hotovosti do firemních trezorů. Současně vybírali objekt v blízkosti dálnice, a to kvůli možnosti rychlého útěku. Jejich cílem bylo dostat se dovnitř, tam vyřadit průmyslové kamery, poškodit čidla světel a odcizit co nejvíce peněz.

"Série vloupání, o které kriminalisté vědí, trvala minimálně od května do října roku 2022. Při vloupání do firmy v Přerově spadla klec. Královéhradecká zásahová jednotka spolu se svitavskými kriminalisty zadržela bezprostředně po spáchání činu dva muže ve věku 41 a 45 let, které měla již nějakou dobu v hledáčku," dodala Janovská.

Uprchlého vězně dopadli ve vsi u Svitav. Nebránil se, teď mu hrozí pět let navíc

Policisté u zadržených mužů udělali domovní prohlídky a zkontrolovali i jejich auta. Nalezli další věci důležité pro trestní řízení. "Je možné, že prozatímní výčet osmnácti skutků a škoda necelých sedm milionů korun nebudou konečné. U staršího z mužů kriminalisté nalezli i zbraně, střelivo, které si opatřil a přechovával nelegálně," uzavřela policejní mluvčí.

Oba muži jsou stíhaní vazebně. Čelí obvinění z trestných činů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci, poškození cizí věci, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a starší muž i z nedovoleného ozbrojování. Oběma v případě prokázání viny a odsouzení může hrozit až osmiletý pobyt ve vězení.