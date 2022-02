"V ranních hodinách zásahová jednotka policie Královéhradeckého kraje vstoupila do objektů a k překvapení osmadvacetiletého a pětavacetiletého muže se jim podařilo je na místě zadržet a eskortovat do policejní cely. Na místě byli využiti i dva policejní psi Fox a Feebee, aby prohledali domovní prostory. Oba nezávisle na sobě dokázali určit místo, kde se droga nacházela. O Foxovi jsme vás v minulém roce informovali, nyní to byla jeho první domovní prohlídka, a hned slavil úspěch," uvedla policejní mluvčí Lucie Konečná.