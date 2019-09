Tahle společnost je nemocná. Těmito slovy doplnil starosta města Jiří Špetla na Facebooku fotografii poškozeného smrku z Pietteho parku ve Svobodě nad Úpou. Není to totiž poprvé, co k podobnému vandalství došlo, tentokrát ale s nevratnými důsledky.

Stromu někdo před pár dny totiž oškrábal kůru s takovou razancí, že nemá šanci přežít. „Odborníci tvrdí, že už se nevzpamatuje. Má kůru oloupanou až moc,“ konstatoval starosta.

Z vandalského činu je silně rozčarovaný. Evidentně totiž nejde o okamžitý nápad, třeba vzniklý z opilosti. „Prostě u sebe někdo nosí kudlu a stromy takhle záměrně ničí. Nechápu, že lidé něco takového udělají,“ prohlásil.

Jeho podezření vychází z toho, že vánoční smrk je letos už pátým poškozeným stromem. Jeden poničený našli místní už dříve u kostela, další pak v Tyršově ulici. Vždy s ořezanou, oloupanou či jinak osekanou kůrou. „V Tyršově ulici jsme stromy ošetřili a teď čekáme, jestli to přežijí,“ řekl Jiří Špetla.

Poničený byl i památný stoletý strom, ale ten určitě přežije. „Byl spíš okousaný od psa nebo jiného zvířete, než že by ho poničil člověk,“ naznačil starosta.

Kdo je oním vandalem zatím není jisté. Policie o případu ví, ale nemá zatím žádnou stopu, která by vedla ke konkrétním lidem. „Poslední případ vánočního stromu zatím evidovaný nemáme. Ale v červnu jsme měli ze Svobody nad Úpou hlášené tři poničené lípy, se škodou za tři tisíce korun. Pachatele se zatím najít nepovedlo,“ oznámil policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Starosta Jiří Špetla si myslí, že vandalství mají na svědomí skupinky mladých lidí, které se dřív ve městě neobjevovaly. Až poslední dobou jsou vidět. Bohužel, spíš v tom horším slova smyslu. „Stahují se k nám nyní divná individua z okolí. Dala se tady do kupy nějaká parta, chodí tady po nocích… Uvidíme, co s tím zmůže policie. Co se týče drog, hlásíme pořád dokola, že se tu válejí stříkačky. Podněty jsme dali policii už v zimě,“ uvedl.

Zvláštní je, že nikdo vandaly neohlásil. „Určitě to neudělal jeden člověk, spíš partička. Někdo je musel vidět nebo slyšet. Divím, se, že nezvednul telefon a nezavolal policii. Je to prostě smutný příběh,“ řekl starosta.

Řešením by mohly být kamery, které ve většině měst přispívají k menší kriminalitě nebo případně k dopadení pachatelů. „Kamery chystáme, ale chvilku to bude trvat,“ sdělil Jiří Špetla.

Vánoční smrk za více než deset tisíc korun už to ale nepomůže. Vyzdobit a slavnostně rozsvítit budou muset ve Svobodě jiný strom. Zasadit by ho chtěli ještě letos na podzim.