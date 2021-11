Už v roce 2004 kdosi postavy pomaloval rtěnkou, před pěti lety pak někdo ukradl cedulku se jmény románových kamarádů a nyní se stal "obětí" Pepek Zilvar z chudobince, kterého tu mohli kolemjdoucí tento týden spatřit pořádně "zmalovaného", a to jen kousek od sídla městské policie.

"Šel jsem to ohlásit městské policii, která sídlí hned za sousoším, ta o tom nevěděla. Kamera tam není," uvedl Josef Krám, mimo jiné autor průvodce Rychnovem nad Kněžnou, ve kterém se věnuje i Karlu Poláčkovi a sousoší Bylo nás pět.

"Vše jsme zadokumentovali, nafotili a předali pro podezření spáchání trestného činu sprejerství Policii České republiky. My máme tu smůlu, že je to kousek, ale naše kamera do těchto míst nevidí. Je na rohu a "kouká" dolů Panskou ulicí. Kdybychom ji otočili, stejně sousoší neuvidíme," vysvětlil velitel Městské policie v Rychnově nad Kněžnou Josef Martinec.

Ještě ve čtvrtek dopoledne však informoval o tom, že Policie ČR už byla na místě. Nakonec se ukázalo, že o trestný čin sprejerství nejspíš nešlo. Mezitím totiž sousoší po dlouhé době zkropil déšť a barva začala stékat. Potíže s jejím odstraněním snad tedy tak velké nebudou. Možná jen někdo nasadil Pepkovi černou roušku a ta pustila.

Sousoší Bylo nás pět inspirované stejnojmennou knihou rychnovského rodáka Karla Poláčka bylo odhaleno 28. června 2003. Slavnosti se tehdy zúčastnil i Karel Smyzcek, režisér televizního seriálu Bylo nás pět, a představitelé hlavních dětských hrdinů. Seriál pak v roce 2012 připomněla také výstava v místním muzeu.