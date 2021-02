Při kontrole zaměřené na práva duševního vlastnictví podezřelé výrobky našli královéhradečtí celníci. V obchodě s potravinami a smíšeným zbožím objevili regál s rouškami, kabelkami, kosmetikou, batohy, hračkami a dalšími výrobky.

"Vykazovaly značný stupeň podobnosti s označením Louis Vuitton, BMW, Audi, Gucci, Michael Kors, Lego, L. O. L. Surprise, Fortnite, autorskými právy společnosti Disney Enterprises Inc. či průmyslovým vzorem společnosti Henkel AG & Co. KGaA," informovala mluvčí krajských celníků Jitka Fajstavrová.

Celníci 233 kusů zboží zadrželi a odvezli do skladu celního úřadu. Podle mluvčí by hodnota originálních výrobků na trhu dosáhla výše téměř 340 tisíc korun. "V případě, že soud určí předmětné zboží za padělky, hrozí pachateli přestupku pokuta až do výše 10 milionů korun," uvedla mluvčí. Dodala, že pokud se majitelé práv rozhodnou využít takzvaný zjednodušený postup, bude zajištěné zboží na jejich náklady ekologicky zlikvidováno.