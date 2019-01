Rychnovsko - Hned dva podobné kuriózní případy řešili během roku 2018 policisté na Rychnovsku. Zloději měli poněkud bizardní specializaci. Zaměřili se na mobilní záchody.

Jeden takový i s náležitým obsahem zmizel na začátku června neznámo kam od písníku v Borohrádku. Další krádež “toiky“ oznámil na zástupce firmy, která měla toaletu v pronájmu, na podzim. Záchod neznámý zloděj ukradl z volného terénu u obce Čánka, kde ho využívali zaměstnanci stavební firmy.

Auto s dřevěnými dveřmi na petlici

S nevšedními případy se však policisté setkávají i na silnicích. Jako u Podbřezí, kde v březnu zastavili při silniční kontrole model auta, s jakým se doposud nesetkali. Mělo dřevěné dveře.

„Čím detailněji ho zkoumali, tím víc nevěřili vlastním očím. Zjistili u pickupu několik závažných, až nebezpečných závad. Tou nejvážnější byla namontovaná půlka zadních dveří z dřevěné překližky. Zámek, který tyto "dveře" jistil, byla stará zasouvací petlice. "Bezpečnostní pojistku" tvořil šroub navrtaný v boku dveří. U auta také chyběly stírací lišty na čelním skle a nefungovalo ani odstřikovací zařízení. Policisté kroutili hlavou i nad "elektro" výbavou škodovky - zadní skupinové svítilny byly rozbité, zadní registrační značku vozidla osvětlovala na kabelu volně visící žárovka. Elektroinstalace od tažného zařízení se vláčela téměř po zemi a samotné tažné zařízení bylo viditelně vybočené do levé strany. Policisté muži na místě další jízdu zakázali, odebrali mu malý technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Sepsali s ním oznámení o přestupku, které postoupí příslušnému správnímu orgánu. Mužům zákona byl řidič známý již z dřívějška, kdy jej zastavili s osobním autem značky Škoda Favorit podobné výbavy,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.

I tento vůz měl nevyhovující technický stav s řadou závad. U favoritu nefungovala brzdová světla ani zpětná světla při couvání, auto mělo utržené levé boční zrcátko a otevírat dveře zevnitř šlo pouze pomocí drátu.

Auto uvízlo ve výkopu

Dvě kuriózní nehody se pak staly nedlouho po sobě v Častolovicích. Hned dvě zákazové značky tam v květnu na rozkopané silnici ignoroval dvaasedmdesátiletý muž. V jízdě pokračoval poté, co míjel značku přes dopravní značku „Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou 100 m.

„Vycházel totiž z předpokladu, že silnice bude průjezdná, neboť včera prý tento úsek bez problémů projel. Přijížděl sice v opačném směru a doprava byla řízena kyvadlově, rozhodl se však přesto zariskovat. Pokračoval až k další značce „Zákaz vjezdu všech vozidel“, kterou rovněž minul. Zastavil až po asi 50 metrech, kdy ucítil náraz a aktivované airbagy,“ popsala událost Alena Kacálková. Muž přední částí auta zapadl do výkopu.

Utopili „Máňu“

O jiné nevšední nehodě v Častolovicích informovali hasiči. Při pohledu na fotografie ze zásahu se mnohým vybaví scéna z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, kdy traktor Máňa skončí v rybníku. V Častolovicích měli hasiči co dělat s vyprošťováním traktoru, který sjeli i s vlekem do jímky v jednom z místních průmyslových areálů.