Jenže o měsíc později "zaútočil" na ženu pod legendou ztráty dokladů s žádostí o finanční pomoc. Aby si prý mohl zařídit nové, musí firma odvolat jiného pilota z dovolené, což ho bude stát 2 550 Eur, které si v současné době s ohledem na ztrátu dokladů nikde nevybere. Odkázal jí přitom mailem na firmu Tarom Aerline Vacation, která ho zaměstnává. Důvěřivá žena se přes email s podnikem zkontaktovala a místo podvodníka se se zaměstnavatelem domlouvala ohledně jeho uvolnění ze zaměstnání. Podle instrukcí pilota vyplnila formulář s jeho údaji a v několika případech zaslala peníze na účet, který jí „aerolinky“ dříve poslaly. Přišla přitom o částku přesahující 500 tisíc korun. Když pak pilot po ní žádal ještě další peníze na operaci jeho syna, oznámila to policii.

"V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi, abyste se nestali obětí seznamovacího podvodu,“ varuje policejní mluvčí.

Jak se nestát obětí podvodu? Dodržujte následující rady:

- Dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu.

- Dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí.

- Protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milými slovy, komplimenty, lichotkami.

- Pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka, např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty, bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu. Předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje. Své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců.

- Po určité době přichází se svými požadavky, a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, chtějí pomoc po okradení, investovat do podnikání….

- Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu, tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné částky, nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, mohou být později zneužity k vydírání.