Tvrdil, že je nemocný, odjel ale na zahraniční dovolenou

Královéhradecko, Trutnov - Podvodu, který ho bude stát peníze a za který by dokonce mohl jít i do vězení, se dopustil šestatřicetiletý muž. V práci tvrdil, že je nemocný, ale přitom vycestoval do ciziny na dovolenou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Policisty na možný podvod upozornil zaměstnavatel. Vyšetřování potvrdilo, že muž v době pracovní neschopnosti odjel na zahraniční dovolenou. „Tím však přivedl svého zaměstnavatele v omyl, neboť předstíral okolnosti, které neodpovídaly skutečnému stavu," uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc. Muž nejenže chyběl v práci, ale neoprávněně se tím obohatil o náhradu mzdy a nemocenské dávky ve výši téměř jedenáct tisíc korun. Kriminalistům se k podvodu přiznal. „Uvedl, že si byl vědom porušení léčebného režimu, ale neuvědomil si, že za těchto okolností neoprávněně pobíral finanční prostředky od zaměstnavatele a správy sociálního zabezpečení," sdělil policejní mluvčí. U soudu muži hrozí až dva roky vězení.

Autor: Pavel Cajthaml