Všichni tři v současné době čelí obvinění ze zločinu podvod a přečinu poškození cizích práv. Starší (o necelý rok) z mužů je navíc obviněn z dalšího přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Trojice v roce 2019 přes internetové bazary a fiktivní e-shopy (ejabko.eu; imarketo.eu; gmzone.cz; techtronic.cz; best-elektro.cz), které sami založili, nabízeli k prodeji elektroniku.

Zájemci, přestože za objednané zboží zaplatili předem, nikdy zboží neobdrželi a peníze zpět samozřejmě také ne. Během půl roku podvedli celkem 650 osob z celé České republiky, kterým způsobili škodu za téměř 5 miliónů korun.

Na zasílání plateb za objednané zboží používali buď účty, které založili na různé osoby bez jejich vědomí, nebo využívali účty osob (tzv. bílých koní), které jim umožňovaly přijetí platby, kterou posléze převedly na kryptoměny do bitcoinových peněženek obviněných. Další škodu, ale nehmotnou, způsobili firmám, na které fiktivně e-shopy založili. Tyto firmy tak vystavili nebezpečí vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s provedením objednávek a poškození jejich dobrého jména.

Oba muži trestnou činnost prováděli z vězení, kde se náhodně potkali a kde si oba odpykávali tresty za podvody. Mladší byl do vězení odsouzen na 18 měsíců, starší na 9 roku (propuštění 2026). Žena, která byla přítelkyní staršího muže a byla na svobodě, jim pomáhala. Na jaře letošního roku byl mladší podmínečně propuštěn na svobodu.

Tento týden byl společně se ženou po předběžném souhlasu státního zástupce v Praze zadržen. Z důvodné obavy, že by mohl muž, který je v podmínce, pokračovat v trestné činnosti nebo by se mohl vyhýbat trestnímu řízení, byl na něho vzápětí po obvinění podán návrh na vazbu. Návrhu soudce vyhověl a muže dnešního dne do vazby poslal. Žena, která nebyla nikdy trestána, je vyšetřována na svobodě. Oba muži mají pestrou trestní minulost.Všem třem hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

Lze předpokládat, že v průběhu vyšetřování, budou prokázány obviněným i další skutky a škoda bude průběžně narůstat.