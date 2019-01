Hradec Králové - Rozdavačnost se mu nevyplatila. Pětadvacetiletého muže z Hradce Králové policie viní z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Policisté tomuto mladému muži prokázali, že od roku 2011 na různých místech po Hradci Králové prodal či bezúplatně poskytnul v nejméně 337 případech marihuanu a v jednom případě pozval kamaráda na jednu „čáru“ pervitinu pro šňupnutí nosem. Většinou zval své kamarády na bezúplatné vykouření jointa marihuany. Někdy, když měl hlad či žízeň, si od nich bral peníze.

Muž se k činu doznal a přiznal se, že si vypěstoval jednou marihuanu sám. Pak ji většinou někde nalezl a někomu sklidil a do zásoby usušil. Obviněný muž je nezaměstnaný a na obživu mu peníze dávají prarodiče či přítelkyně. U výslechu se dušoval, že s drogami skoncuje. Pokud ho soud uzná vinným, může ho odsoudit až na pět let do vězení.