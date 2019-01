Hradec Králové, Náchod /FOTO/ - Jasný verdikt padlv pondělí 22. březnau Krajského soudu v Hradci Králové ohledně sporů kolem předloňského prodeje městského pivovaru v Náchodě.

Soudce Jiří Kratochvíl zamítl žalobu Pivovaru Holba, který se domáhal, aby smlouva o prodeji uzavřená mezi městem a libereckou firmou LIF byla prohlášena za neplatnou. Holba byla jedním z uchazečů o koupi pivovaru.

„Žalobce nepředložil žádný důvod, který by jej opravňoval k tomu, aby byl se svou žalobou úspěšný,“ řekl soudce. Soud začal případ projednávat včera po poledni. Po konstatování některých listinných důkazů soudce zamítl návrhy na výslechy některých svědků a dokazování ukončil. Verdikt vynesl záhy.

„Nejedná se o věc nikterak skutkově složitou, ani právně komplikovanou. Žalobce byl navíc poučen, aby doplnil potřebné důkazy ve věci, nicméně tento nedostatek neodstranil,“ konstatoval Kratochvíl.



Právní zástupce Pivovaru Holba i předseda představenstva Zdeněk Konečný neskrývali rozčarování. „S verdiktem nesouhlasíme. Máme jiný právní názor a proti rozhodnutí se odvoláme,“ řekl novinářům hned po vynesení rozsudku Konečný.



Právní zástupce Holby již při samotném líčení vznesl námitku, že mu nebyl dán prostor k tomu, aby potřebné důkazy doplnil. „Vznášíme námitku proti protokolaci, neboť nám nebyl dán prostor k vyjádření se poté, co soud zamítl náš návrh na patnáctidenní lhůtu k doplnění dokazování a následně dokazování ukončil. Pokud bychom prostor dostali, další důkazy bychom uvedli přímo při řízení,“ objasnil.

Společnost Pivovar Holba, která se ve sporu domáhala prohlášení kupní smlouvy o prodeji pivovaru mezi městem Náchod a libereckou společností LIF za neplatnou, neuspěla. Krajský soud v pondělí 21. března v Hradci Králové žalobu zamítl.

Jasný verdikt padlv pondělí 21. březnau Krajského soudu v Hradci Králové ohledně sporů kolem předloňského prodeje městského pivovaru v Náchodě. Soudce Jiří Kratochvíl zamítl žalobu Pivovaru Holba, který se domáhal, aby smlouva o prodeji uzavřená mezi městem a libereckou firmou LIF byla prohlášena za neplatnou. Holba byla jedním z uchazečů o koupi pivovaru.

„Žalobce nepředložil žádný důvod, který by jej opravňoval k tomu, aby byl se svou žalobou úspěšný,“ řekl soudce. Soud začal případ projednávat včera po poledni. Po konstatování některých listinných důkazů soudce zamítl návrhy na výslechy některých svědků a dokazování ukončil. Verdikt vynesl záhy.

„Nejedná se o věc nikterak skutkově složitou, ani právně komplikovanou. Žalobce byl navíc poučen, aby doplnil potřebné důkazy ve věci, nicméně tento nedostatek neodstranil,“ konstatoval Kratochvíl.

Právní zástupce Pivovaru Holba i předseda představenstva Zdeněk Konečný neskrývali rozčarování. „S verdiktem nesouhlasíme. Máme jiný právní názor a proti rozhodnutí se odvoláme,“ řekl novinářům hned po vynesení rozsudku Konečný.

Právní zástupce Holby již při samotném líčení vznesl námitku, že mu nebyl dán prostor k tomu, aby potřebné důkazy doplnil. „Vznášíme námitku proti protokolaci, neboť nám nebyl dán prostor k vyjádření se poté, co soud zamítl náš návrh na patnáctidenní lhůtu k doplnění dokazování a následně dokazování ukončil. Pokud bychom prostor dostali, další důkazy bychom uvedli přímo při řízení,“ objasnil.

Starostovi Náchoda Janu Birkemu spadl kámen ze srdce. Pokud by soud firmě Pivovar Holba vyhověl a smlouvu označil za neplatnou, hrozilo, že by si LIF a město musely vrátit peníze a pivovar.

Radnice však 150 milionů korun, které za pivovar dostala, už nemá. Peníze byly použity na investiční akce ve městě, které schválilo ještě bývalé vedení. „Rozhodnutí je pro nás velmi dobrou zprávou. Každopádně uvidíme co udělá protistrana. Nechci zatím verdikt přeceňovat a ni podceňovat,“ řekl Birke (ČSSD).

Pivovar Holba za náchodský podnik nabídl 185 milionů korun. Podle dřívějšího vyjádření tehdejšího starosty Oldřicha Čtvrtečky (ODS) by však město při akceptování podmínek Holby za pivovar dostalo pouze 136,5 milionu korun. Na nevyvážený návrh smlouvy od Pivovaru Holba ve svém včerejším rozsudku upozornil i hradecký soud. „V návrhu Pivovar Holba sice nabídl 185 milionů korun, avšak kupní cena byla splatná během pěti let. Po tuto dobu by bylo sice město nadále vlastníkem pivovaru, vzdalo by se však práv akcionáře a činilo kroky, dle požadavků Holby,“ upřesnil včera soudce Jiří Kratochvíl.

Navíc podotkl, že i kdyby bylo rozhodnuto ve prospěch žalobce, a smlouva byla prohlášena za neplatnou, nic by se na postavení společnosti Pivovar Holba nezměnilo. tento argument zazněl i z úst právního zástupce města Lukáše Trojana. „To, že by smlouva byla prohlášena za neplatnou neznamená, že by muselo město podepsat novou smlouvu se společností Pivovar Holba. Dokonce to ani neznamená, že by se musela konat nová soutěž,“ konstatoval Trojan.

Právní zástupce Pivovaru Holba poukazoval především na to, že se město spolu s firmou LIF snaží zastírat protiprávní jednání, které mělo probíhat již několik let, navíc prý kupní smlouva a další dokumenty byly antedatovány. To se firmě však nepodařilo prokázat.

Co dalšího se kolem prodeje pivovaru děje:

Předloňský prodej akcií náchodského pivovaru firmě LIF provází také policejní vyšetřování. Kriminalisté kvůli údajným machinacím při prodeji stíhají exstarostu Oldřicha Čtvrtečku. Ten od počátku jakékoliv pochybení odmítá. Soud v lednu při předběžném projednání obžaloby případ vrátil státnímu zastupitelství k došetření. „V průběhu trestního řízení nedošlo k dostatečnému objasnění trestné činnosti, a proto soud využil svého práva na vrácení věci,“ řekl tehdy soudce Pavel Ruml.