Mladík v září 2017 vylákal dívku na vyhlídku v Jičíně, odkud ji shodil z osmi metrů do rokle a skočil za ní. Podle soudu má mladík ještě dostat šanci a není potřeba ho poslat do vězení. Dívka skončila v nemocnici s vážným zraněním, mladík byl rovněž poraněný.

Tučka poslal nepravomocně do vězení na sedm let královéhradecký soud v dubnu, obviněný se proti tomu odvolal k vrchnímu soudu. Podle soudu je řada polehčujících okolností, které umožňují mimořádné snížení trestu. Vrchní soud nakonec udělil Tučkovi tříletý trest vězení podmíněně odložený na pět let.