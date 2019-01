Hradec Králové – „Nemusíte se bát, že i když se celá kauza řeší již patnáct let, tak že stejnou dobu bude ještě pokračovat," řekl v úterý předseda senátu hradeckého krajského soudu Luboš Sovák.

Tato slova adresoval jedinému z deseti obviněných, Miroslavu Hálkovi, který se v úterý dostavil na odročené jednání v případu údajně vytunelovaných fondů Trend a Mercia.

Ostatní se k soudu z různých příčin nedostavili. Sedm z obžalovaných požádalo soud o jednání v jejich nepřítomnosti, Miroslav Vlastník je u soudu veden jako uprchlý a Libor Páv nechtěl, aby soud jednal v jeho nepřítomnosti. „Soud obdržel omluvu od obžalovaného Libora Páva, který oznámil, že po obchodní cestě do Nigérie trpí zažívacími problémy. K jednání v jeho nepřítomnosti však nedal souhlas. Neschopnost by mu měla skončit příští týden," řekl Sovák a po půl hodině odročil jednání na příští týden.

Páv musí soudu dodat cestovní pas

Pávova právního zástupce pak požádal, zda by mu jeho klient mohl příští týden předložit cestovní pas. „Měl být (Páv) v Nigérii, kam je třeba vízum. Vízum chceme vidět," řekl soudce. Zároveň nařídil další termíny jednání na červenec a srpen s tím, že nehodlá nikoho z jednání omlouvat kvůli letnímu cestování.

Ještě před odročením líčení Sovák „zpražil" Hálka.

Ten chtěl předsedovi senátu říci, jak se po tolika letech na celé soudní „kolečko" dívá. „Po celou dobu jsem k soudu přistupoval zodpovědně, ale už to trvá moc dlouho. Od začátku tvrdím, že jsem nevinný," řekl Hálek. Ve chvíli, kdy se nadechoval k dalšímu proslovu, zasáhl právě předseda senátu Sovák. „Víme, jak se na celou kauzu díváte, ale budete mít ještě čas se k tomu vyjádřit. Teď řešíme další termíny."

Před soudní síní řekl Hálek novinářům, že „ nové znalecké posudky potvrzují jeho názor, že nešlo o trestný čin. Podle posudku totiž není naplněna subjektivní stránka trestné činnosti."

V Hradci se kauza řeší už potřetí

Kauza fondů Trend a Mercia začala před 15 lety a s údajnou škodou 1,4 miliardy korun je jedním z největších případů tunelování v Česku. Hradecký soud případ projednává už potřetí, předchozí dva rozsudky pražský vrchní soud zrušil.

Třetí projednávání kauzy s osmi obžalovanými začalo v listopadu 2011. Soudce však tehdy líčení odročil na neurčito a nechal na základě žádosti vrchního soudu zpracovat posudky z oboru ekonomiky a z oboru reklamy a marketingu. Druhý posudek už soud obdržel už vloni. Při minulých líčeních se soud opíral o jeden posudek, který však vrchní soud zpochybnil.

Obžalovaní podle spisu od poloviny 90. let z portfolií fondů různými machinacemi vyvedli akcie nejcennějších firem, například pražského obchodního domu Kotva. Původní nejvyšší trest byl sedm let, a to u Miroslava Hálka, který byl hlavou celé skupiny. Předloni Hálek odešel s tříletým trestem vězení. Hálek celé stíhání považuje za nezákonné. Poslední znalecký posudek již dříve označil za zmanipulovaný s tím, že ani noví znalci prý seriózní posudek neudělají. „Veškeré další řízení bude stát spoustu peněz a nepovede k ničemu novému," řekl. Fond Trend založili v roce 1991 hudebníci Michael Kocáb a Martin Kratochvíl, kteří v kauze figurují jako svědci. Obžalovaní podle spisu získali nad fondy Trend a Mercia kontrolu v polovině 90. let. Fond Trend v roce 2000 zkrachoval, fond Mercia je v likvidaci.