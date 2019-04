Podle předsedy senátu Miroslava Mjartana mladík v září roku 2017 shodil dívku, která se s ním krátce předtím rozešla, z vyhlídky Milohlídka u Jičína do hluboké rokle. Pak za ní skočil v sebevražedném úmyslu. Oba mladí lidé se naštěstí zachytili na výstupku v hloubce asi osmi metrů a pád přežili, dívka však utrpěla vážná zranění. „Pomoc jim zavolala kolemjdoucí, která zaslechla křik a ránu,“ uvedli policisté. Mladou ženu vytáhli hasiči, mladého muže museli vyprostit letečtí záchranáři v podvěsu.

Celá událost se přitom na začátku vyšetřování jevila jako nešťastná náhoda. Dvojice se na vyhlídce fotografovala jako pár ze slavného filmu Titanic a zdálo se, že do rokle přepadla kvůli vlastní neopatrnosti.

Po třech měsících však policie mladíka obvinila z pokusu o vraždu.

On sám se nejdříve přiznal. Krátce po činu policii řekl, že rozchod neunesl a dívku shodil do propasti. U soudu však svou původní výpověď odvolal. „Mám jen matné vzpomínky,“ uvedl, ale trval na tom, že šlo o nešťastnou náhodu a že jen uvěřil své bývalé přítelkyni, která mu řekla, že pád zavinil on.

Ve své výpovědi také naznačil, že ho dívčin kamarád napadl a nutil ho, aby se přiznal. Ke změně výpovědi ho prý přesvědčili také jeho právníci, kteří prý měli o dívčině výpovědi pochybnosti.

Dívku se pokusil shodit dvakrát

Státní zástupkyně Lenka Faltusová však byla jiného názoru. Podle ní šlo o pokus o vraždu. Vyplynulo to z dívčiny výpovědi i z policejního vyšetřování, které trvalo více než rok a využilo nejmodernější techniku. „Použili jsme záznamové zařízení umístěné na dronu, figuranty a specialisty zásahové jednotky. Byl vypracován ústavní znalecký posudek z biomechaniky,“ řekl tehdy policejní mluvčí Jan Čížkovský.

Vyšetřování se účastnili specialisté z Kriminalistického ústavu a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Digitální kriminalistickou dokumentaci pomáhala vytvořit sférická kamera Spheron.

Výpověď poškozené a další důkazy vedly k obžalobě, podle níž se Lukáš Tuček pokusil dívku svrhnout do strže dokonce dvakrát. Ve chvíli, kdy stáli na ochozu vyhlídky, ji strčil do zad, aby spadla. Napadená se však stačila zachytit zábradlí. Mladík na ni vzápětí zaútočil podruhé – a tentokrát se mu to podařilo. Dívka se neubránila, spadla do rokle a Tuček skočil za ní.

„K usmrcení poškozené nedošlo v důsledku skutečností nezávislých na jednání obžalovaného,“ konstatovala státní zástupkyně.

Znalci: Dívka nemá sklon ke lhaní

U hlavního líčení vypovídali vedle obžalovaného, poškozené a svědků také soudní znalci, kteří se mimo jiné zabývali osobností poškozené. Podle nich však dívka nemá sklon ke lhaní ani k vymýšlení, má dobrou povahu a není mstivá.

Navíc manželé, kteří v té době byli u Milohlídky, vypověděli, že slyšeli více tupých ran, takže pár zřejmě nemohl padat do strže společně, jak tvrdil obžalovaný.

Krajský soud dal obžalobě zapravdu. podle něj byla mladá žena do strže cíleně shozena, šlo tedy o pokus o vraždu. „Poškozená obžalovaného opakovaně usvědčila,“ řekl včera předseda senátu Miroslav Mjartan. Podle něj dívka neměla motivaci si vše vymyslet, navíc vztah s obžalovaným sama ukončila. navíc se obžalovaný nejdříve doznal a teprve pak to popřel. „I to znamená, že z výpovědi poškozené lze vycházet,“ podotkl předseda senátu.

Soud souhlasil s názorem znalců, že jednání obžalovaného bylo náhlým nápadem a že jednání obžalovaného bylo zkratkovité. „O tom, že to obžalovaný učinil úmyslně, svědčí i to, že za ní (poškozenou) sám skočil,“ upozornil předseda senátu.

Lukáši Tučkovi hrozilo deset až osmnáct let vězení, nakonec vyvázl jen se sedmi lety. Tento trest se však soudu jevil jako nepřiměřeně přísný. Miroslav Mjartan připomněl, že kdyby se mladík činu dopustil o několik měsíců dříve, kdy ještě nebyl plnoletý, platila by pro něj jiná sazba.

Soud proto zohlednil jeho mládí, nezkušenost se vztahy i prognózu znalců, podle nichž má mladík dobré předpoklady k nápravě. Soudci však museli vzít v úvahu i jeho neúctu k životu ostatních lidí.

Zaplatí škodu

Kromě sedmiletého trestu vězení soud mladíkovi také uložil, aby poškozené zaplatil 130 tisíc korun a pojišťovnám asi 180 tisíc korun.

Lukáš Tuček se proti rozsudku na místě odvolal.