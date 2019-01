Hradec Králové - Ve sporu o pronájem bývalého kina v hradecké Střelnici musí ČSSD zaplatit Jaroslavu Krtičkovi 6,64 milionu korun a úroky. Ve čtvrtek o tom rozhodl Okresní soud v Hradci Králové.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Šimánek Vít

„Nárok Jaroslava Krtičky byl shledán jako důvodný,“ řekla soudkyně Milena Rejchová.

Pro majitele někdejší Taneční školy Krok je to však trpké vítězství.

Ze tří soudních sporů, které s ČSSD už jedenáctým rokem vede, ten první prohrál a musí zaplatit sociální demokracii deset milionů korun. Na konci loňského roku na něj byla dokonce uvalena exekuce.

V druhém řízení, které soud rozhodl včera, Krtička usiloval o 7,32 milionu korun, které vložil do opravy Střelnice, kdežto ČSSD po něm chtěla 635 tisíc korun. Advokát Martin Vlk, který u soudu zastupuje ČSSD, včera ve svém závěrečném návrhu sedmimilionovou částku zpochybnil. Podle něj znalec, který ji stanovil, nezohlednil, že stavba nebyla zkolaudována. „Neodůvodněně se také manipulovalo s koeficienty prodejnosti a polohy,“ stěžoval si.

Ještě jedna žaloba

Soud se však přiklonil k tanečnímu mistrovi a přiřkl mu 6,64 milionu korun.

„Pro nás z toho vyplývá jeden konkrétní závěr, že pohledávky ČSSD vůči panu Krtičkovi stále ještě převyšují to, co pan Krtička požaduje po ČSSD,“ řekl Deníku Martin Vlk.

Podle jeho slov součet pohledávek ČSSD přesahuje deset milionů korun včetně příslušenství. Navíc existuje ještě jedna žaloba sociální demokracie na Jaroslava Krtičku, která se pohybuje v řádech statisíců až milionů korun. Také tato pře se týká užívání nemovitosti, tedy sálu v hradecké Střelnici, soud ji však zatím nerozhodl.

V lednu přitom sociální demokracie navrhla Krtičkovi dohodu. „Protože se ty případy táhnou už jedenáctým rokem, je lepší udělat 'velkou nulu' a říci si, že soudní spory ukončíme a exekuce zastavíme. A nebudeme si vzájemně nic platit,“ uvedl tehdy u soudu Martin Vlk.

ČSSD zváží odvolání

Jaroslav Krtička však návrh odmítl. „Na 'velké nule' jsme se nedohodli, padlo to. Zkusíme věc dohrát do konce,“ řekl jeho právní zástupce Tomáš Těmín. Podle něj Jaroslav Krtička dohodu odmítl i přesto, že by pro něj byla výhodná. Soudní jednání tak pokračovalo.

Strany se k rozhodnutí zatím nevyjádřily. Právní zástupce Jaroslava Krtičky se ze včerejšího jednání omluvil, Martin Vlk, který ve sporu zastupuje ČSSD, řekl, že si počká na písemné vyhotovení soudního výroku. „Rozhodnutí zda se odvolat pak zvážíme,“ řekl.

Spor o nájem bývalého kina

Jaroslav Krtička se svou taneční školou vyhrál v roce 2002 výběrové řízení na pronájem Střelnice, která patří ČSSD. Bývalé kino přebudoval na taneční a společenský sál. Pak se však strany nepohodly a už v roce 2007 tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek oznámil, že vedení sociální demokracie chce, aby Krtička provedené stavební úpravy zase zboural nebo uvedl do původního stavu. Zatímco ČSSD od tanečního mistra žádala několik milionů korun za nájem, Krtička požadoval, aby mu zaplatila za provedenou opravu. Spory pak skončily u soudu.