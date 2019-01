Široký Důl – Byla to skutečně láska až za hrob. Jaké byly motivy činu ženy, obviněné z vraždy vlastních dětí? Nikoho jiného policie nepodezírá.

Širokým Dolem poblíž Poličky v pátek před polednem otřásla tragédie. V domě, který na jaře koupila početná rodina, byly nalezeny čtyři mrtvé děti. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Velká láska čtyřnásobné matky Romany a soukromého zemědělce Jaroslava z Pusté Rybné skončila hororem. Lidé v Širokém Dole, kam se rodina natrvalo přistěhovala minulé pondělí, jsou i pár dní po vraždě čtyř dětí šokovaní.

Policie dnes dopoledne matku čtyř dětí obvinila z vraždy. „Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jsme obvinili šestatřicetiletou ženu z trestného činu vraždy. V případě, že bude u soudu prokázána její vina, hrozí ženě trest odnětí svobody ve výši patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ sdělil Jiří Karásek, náměstek ředitele policie v Pardubickém kra­ji.

U domu, kde k hrůznému činu došlo, se objevily zapálené svíčky a hračky. Zraky všech lidí se obracejí k hlavní podezřelé a tou je matka čtyř dětí. Ještě v pátek nebylo jisté, zda těžká zranění, která si způsobila pořezáním a oběšením, přežije. Teď už ale má za sebou výslechy. Zda si páteční události uvědomuje a spolupracuje s policií, nikdo nechce zatím komentovat.

Rodina Romany a Jaroslava letos na jaře koupila domek v Širokém Dole. Jezdili sem a dům, kde měl začít jejich nový život, opravovali. Dneska je z něj místo nejtěžší vraždy v dějinách české kriminalistiky. V domě s červenými taškami na střeše a sluníčkem na okně zemřely, nejspíš rukou vlastní matky, čtyři nevinné děti.

Sousedé těžko skrývají slzy a jako by tomu stále nemohli uvěřit. „Paní jsem moc neznala, jen od vidění. Ale děti si tady hrávaly venku. Chodily upravené a ona se k nim chovala hezky,“ říká starší žena a odvrací tvář, její oči se zalijí slzami. Hrůzný čin nikdo z vesnice nechápe.

Na Široký Důl, vesnici s necelými čtyřmi stovkami obyvatel, jako by padl černý stín.

„Pro obec je to strašná rána,“ říká starosta Václav Vopařil. Moc by si přál, aby se jeho vesnice zviditelnila úplně jinak. „Rodinu jsem moc neznal. Ještě se ani nestihli přihlásit k trvalému pobytu. Chlapec tady nastoupil ve čtvrtek do školy,“ dodává. Do lavice se ale už nikdy nevrátí.

Paní Romana se údajně seznámila se soukromým zemědělcem Jaroslavem na internetu. Na Poličsko přišla ze severních Čech. Její druh však pochází z Pusté Rybné.

„Rodinu trochu znám, potkával jsem se s chlapama v hospodě. Paní měl asi moc rád, ale taky se rád napil. Podle mého názoru to byla spíš slabší rodina, před časem dokonce snad bydleli v nějaké buňce,“ říká chalupář z Pusté Rybné. Čtyřnásobná matka bydlela nějaký čas i v Bystrém. „Paní jsem moc neznal, jen podle vidění. Ale bydlela kousek od nás. Je to hrozná tragédie. Bratr mi o tom říkal, je majitel pohřební služby v Poličce, tak byl na místě. Včera je převážel do Pardubic na soudní pitvu,“ řekl Jaroslav Němec z Bystrého.

Nyní chtějí všichni vědět jen jedno: kdo stojí za vraždou čtyř nevinných dětí. Jejich matka? Stav paní Romany se v sobotu zlepšil natolik, že mohla podstoupit první výslech pardubických kriminalistů. „Poranění, která si žena způsobila, už jsou vyřešená, a to včetně poranění hlavy, to byly spíše drobnější oděrky. V sobotu tak mohla být přemístěna na naši psychiatrickou kliniku, což je standardní postup u všech pacientek, které se pokusily o sebevraždu. Další už je věcí policie,“ sdělil Zdeněk Tušl, náměstek ředitele hradecké fakultní nemocnice. Žena je stále pod dozorem policie, aby se nepokusila znovu o sebevraždu nebo neublížila zdravotnickému personálu.

Žena se z umělého spánku probudila v noci z pátka na sobotu, je již plně při vědomí. „Jestli si ale uvědomuje, co se stalo, to nemohu komentovat. To je věcí policie, je na to uvalené i informační embargo,“ dodal Tušl. V pondělí bude žena zřejmě přeložena do pražské vězeňské nemocnice.

Policie je na informace skoupá, všechno konzultuje se státní zástupkyní, která dostala případ na starosti. „Státní zástupkyně vydala zákaz zveřejňovat další informace. Nechceme narušit průběh vyšetřování a ovlivnit výpovědi vyslýchaných lidí. Mohli by mít zmatek v tom, co slyšeli v médiích a co třeba od rodiny,“ vysvětlila informační embargo mluvčí policie Eva Maturová.

K rodinné tragédii došlo v domě v Širokém Dole v pátek před polednem. Zavražděni byli dva chlapci ve věku osm a dva roky a dvě dívky. Jedna pětiletá a druhá se narodila letos v červenci. Podobnou tragédii novodobá česká kriminalistika nepamatuje.

Kriminalisté přiznání ani nepotřebovali



Pardubice – Obviněná 36letá matka bude nejspíš v pondělí přemístěna z psychiatrie hradecké fakultní nemocnice do vězeňské nemocnice v Praze.



Policie totiž už na místě tragédie v Širokém Dole zajistila řadu stop, které stačily k obvinění matky zavražděných dětí i bez jejího přiznání. „Zvrat ve vyšetřování nastal už v okamžiku, kdy nám bylo sděleno, že žena je schopná výslechu,“ prohlásil Jiří Karásek, náměstek ředitele krajské policie.



Více dále odmítl komentovat. I to, zda žena při následném výslechu spolupracovala. Vzhledem k tomu, že „z taktických důvodů“ policie nechce pouštět další informace, lze však usuzovat, že žena pravděpodobně nekomunikuje a nespolupracuje.



Policie se odmítá vyjadřovat i k motivům činu, k psychickému stavu matky či k tomu, zda se už přiznala.



Jedno je však jisté a vyvrací to pochybnosti, zda za vraždou nestojí i někdo další, například druh matky mrtvých dětí. A to i přesto, že jeho chování v době vražd vyvolávalo řadu spekulací. Především jeho cesta pěšky do pět kilometrů vzdálené Poličky, kde na policii událost oznámil.



„Nikoho dalšího kromě ženy v této chvíli nepodezříváme,“ konstatoval Karásek.



Dvě starší děti, které jsou druha obviněné ženy, čtyřnásobnou tragédii v Širokém Dole přežily možná jen díky tomu, že byly v té době u své matky. Policie se totiž jimi vůbec nezabývá, jak vyplynulo ze slov Karáska. „Informaci, kde byly a jsou jeho děti, jsem v tuto chvíli neověřoval,“ dodal Karásek. (kim)

Pohled psychiatričky



Lze usuzovat, že se jednalo o rozšířenou sebevraždu. Sebevrah v případě rozšířené sebevraždy „vezme s sebou“ i děti nebo jiné rodinné příslušníky. Důvodem může být narušené myšlení nemocného, tzv. blud, jedinec se domnívá, že jim hrozí trápení a chce je tomu ušetřit. Nemocný těžkou depresí bez přítomnosti bludů nesnese pomyšlení, že by se o sirotky staral někdo jiný. V některých případech může jít o pomstu partnerovi.



Nutné je vzít v tomto případě v úvahu, že matka byla krátce po porodu, nejmladšímu dítěti byly dva měsíce. V poporodním období 10 – 15 procent rodiček postihuje vážnější deprese, při hlubší depresi je riziko agresivního chování vůči sobě i dítěti. Pouze 0,1 – 0,2 procenta matek je postiženo tzv. puerperální psychózou, kdy dochází k narušení myšlení. Vznikají bludy, které ovlivňují chování nemocného, nemocný může být zcela dezorientován.



Nelze opomenout i možné potíže existenční, vztahové, vyčerpání matky, narušenou osobnost, užívání návykových látek. Z praxe vím, že v současnosti se mnoho lidí nachází v neřešitelných situacích, mnohdy ne vlastní vinou, a sebevraždu volí jako jediné východisko ze situace.



ZDEŇKA KOVÁŘOVÁ, psychiatr. odd. Svitavské nem.

Čtěte také:



Policie obvinila matku z vraždy čtyř dětí



Matka čtyř zavražděných dětí byla vyslechnuta



Policie vyšetřuje vraždu čtyř dětí v Širokém Dolu