Z policejního vyšetřování vyplynulo, že napadenými byli manželka útočníka a její milenec. Svou vinu herec před soudem uznal. Ve své hodinové výpovědi zdůrazňoval těžkou životní situaci, do které se v osudný den dostal a poškozeným se omluvil.

Svou manželku herec z nevěry delší čas podezíral. Loni v listopadu jí dokonce několikrát tajně vložil do kabelky nahrávací zařízení. U soudu se přitom ukázalo, že s nevěrou měl nemalé zkušenosti i herec – v tomto případě žárlivý manžel. V den přepadení se rozhodl přesvědčit na vlastní oči. Manželku sledoval z auta a viděl, jak se setkala se svým milencem.

„Zhroutil se mi v té chvíli svět,“ řekl obžalovaný před soudem. O chvíli později se rozhodl k činu. Nasadil si šátek přes obličej, čelovku, z kufru vzal tyč na mikrofon, pepřový sprej a paralyzér.

„Vyskočil jsem z auta, vzal z kufru, co tam bylo a běžel za nimi do tmy. Když jsem je doběhl, napadl jsem tyčí toho muže, skočil jsem na něj, praštil jsem ho. Nevím kolikrát,“ popsal napadení obžalovaný. Milenec schytal hned několik ran do hlavy tyčí od mikrofonu.

Poté se mezi oba muže vrhla i žena a sama schytala pár ran. Proti milenci použil herec následně i paralyzér a pepřový sprej, který mu nastříkal do tržných ran na hlavě. Oba poškozené také okradl o batohy, peněženky a ženě vzal i mobil. Manželka útočníka odmítla před soudem vypovídat. Její současný partner ovšem včera útok detailně popsal. "Netušil jsem, že je to manžel mojí přítelkyně. Bojím se toho, že by se to mohlo opakovat," řekl u soudu napadený.

Podle psychologického posudku jednal herec v silném rozrušení. Zároveň se u něj projevuje vyšší hladina egocentrismu, špatně zvládá kritiku a agresí reaguje frustraci. "Taková konstelace událostí, které vedly k jeho zkratovitému chování, se velmi pravděpodobně už nikdy opakovat nebude. To, na čem mu záleželo, ztratil. Manželku úplně, děti může vídat jen v omezené míře. Potrestal se tak do značné míry sám," řekl v závěrečné řeči obhájce.

Napadený muž utrpěl při útoku mimo jiné několik tržných ran na hlavě a zlomeninu spánkové kosti. Podle soudní znalkyně se jednalo ublížení na zdraví středního až těžkého stupně. Ani jedna z obětí netrpí naštěstí výraznými trvalými následky. To zřejmě pomohlo obžalovanému k mírnému trestu. Přestože mu za loupež hrozilo až 10 let za mřížemi, odešel nakonec jen s podmíněným tříletým trestem odloženým na zkušební dobu pěti let. Státní zástupkyně, jež sama navrhla podmíněný trest, i obhájci obžalovaného se na místě vzdali práva na odvolání. Rozsudek už je tedy pravomocný.

