"Ke krádeži mělo dojít mezi 12. a 15. dubnem. Elektrokolo, které si majitel zakoupil za téměř 45 tisíc korun, bylo z prodejny vyzvednuto teprve před dvěma měsíci," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu hrozí pachateli za krádež přísnější trest, a to od 2 do 8 let vězení.