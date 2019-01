Rychnov nad Kněžnou – Vyostřený rodinný spor, na jehož počátku bylo dědictví po otci, má nyní na stole rychnovský okresní soud.

Ilustrační foto | Foto: Irena Vanická

Na lavici obžalovaných usedli Roman H., Jana K. a její manžel Jan K. Trojice čelí obžalobě z padělání směnky a vydírání, k čemuž mělo dojít před třemi lety. Tehdy údajně Jana K. měla chtít po svém bratrovi a nyní poškozeném znovuotevření dědictví, jež bylo vyřízeno před osmi lety, a přiznání svého podílu. To však poškozený odmítal s tím, že se tehdy ona i jeho druhá sestra dědictví zřekly. „Vůbec jsem to nečekal. Dědické řízení už bylo uzavřené. Vím jen, že při vyřizování dědictví po otci Jana před notářkou řekla, že pokud bych něco z dědictví prodával, tak že by svou část požadovala. Ale pak se už podepsala dohoda, kde se sestry nároku zřekly, a byli jsme domluveni, že já se zase zřeknu části dědictví po matce, až se bude řešit,“ uvedl před soudem poškozený.



Sestra však prý o své dědictví stála, což podle výpovědi jejího muže, z níž včera předsedkyně senátu Václava Marková citovala, dávala najevo. „To, co bylo tehdy řečeno, bylo myšleno vážně. I bratr manželky tehdy vyrovnání dědictví přislíbil. K tomu se však neměl, tak jsme se obrátili o pomoc na Romana H.,“ uvedl ve výpovědi obžalovaný Jan K.



Při jedné z návštěv u manželů doma tak došlo údajně dobrovolně k podpisu blanko směnky. „Jedna byla k zajištění dědictví a týkala se také nákupu pozemku, který jsem jménem bratra své ženy kupoval. Druhá zajišťovala dům, jež měl na sebe v té době poškozený napsaný, avšak kupovali jsme ho my,“ objasňoval obžalovaný Jan K.



Podle jeho výpovědi se měl u podepisování směnek poškozený ještě smát, že mu to je stejně na nic, když to nebude podepsané před notářem. To však bratr obžalované odmítá. „Jsem si jistý, že jsem nikdy žádnou směnku nepodepsal,“ stojí si za svým poškozený. Znalecké grafologické posudky však tvrdí opak. Z nich vyplývá, že příjmení je pravé a o křestním jménu panují pochybnosti. Následně směnku, která měla zajišťovat dědictví, podle všeho odkoupil Roman H. a začal ji právní cestou po poškozeném vymáhat. Částka v ní vypsaná byla rovný milion. Tato suma měla odpovídat právě části dědictví, kterou Jana K. požadovala.



U soudu včera také vypovídala matka obou znesvářených sourozenců. Ta popisovala jednání s třetím z obžalovaných Romanem H., který na ni měl údajně vytvářet nátlak, aby domluvila synovi a ten na vyrovnání dědictví přistoupil.



„Sešli jsme se asi třikrát, čtyřikrát. Roman H. na mě vyvíjel nátlak, abych na děti působila, aby syn ustoupil a nemuselo dojít k vymáhání směnky,“ vypovídala včera matka obou dětí.



O tom poškozený nechtěl ani slyšet a byl si jistý, že nikomu nic nedluží a nikdy taková dohoda nebyla uzavřena a ani směnka není pravá. Vše došlo až do stádia, kdy byl vydán směnečný platební rozkaz a následně byl obstaven majetek i účty poškozeného. Exekuce byla následně zastavena a nyní se případem vymáhání směnky bude zabývat krajský soud.



Okresní soud toto líčení odročil na příští týden.